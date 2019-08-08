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Экономика

Губернатор и налоговик поспорили, повлияла ли остановка «Иткуля» на падение акцизов

В первой половине 2019 года в бюджет Алтайского края поступило почти на 700 млн рублей меньше акцизов, чем за такой же период 2018 года, из тех, что администрирует налоговая служба. 7 августа на заседании правительства региона губернатор и замруководителя алтайской налоговой службы подискутировали, какое влияние на это оказала остановка производства на «Иткульском спиртзаводе».

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

По данным Ларисы Цыганковой, замглавы УФНС по Алтайскому краю, за первое полугодие удалось собрать 2,245 млрд рублей акцизов. Это лишь 76,4% от результатов января-июня 2018 года, или меньше на 694 млн рублей.

Она сообщила, что на 75 млн рублей оказались меньше акцизы на пиво, на 22 млн — на сидр, на 5 млн — на вино.

По ее словам, оказало влияние и закрытие производства на «Иткульском спиртзаводе», в первую очередь — спирта.

Однако глава региона Виктор Томенко засомневался, что ситуация на «Иткуле» могла повлиять на динамику, так как, по его словам, акцизы на крепкий алкоголь администрируются федеральным казначейством. Это подтвердил и министр финансов края Данил Ситников.

Однако Лариса Цыганкова сообщила, что акцизы на спирт «проходят» и через налоговую. Она пообещала уточнить информацию и направить ее губернатору.

Напомним, что о существенном падении поступлений акцизов еще в мае говорил глава краевой налоговой службы Юрий Куриленко. И он также связывал такую динамику с проблемами на спиртзаводе.

Впрочем, отменил он тогда, выплаты упали и у пивных производителей, и в причинах этого налоговая собиралась предметно разобраться.

Данил Ситников, в свою очередь, в конце мая заявлял, что по году минфин ожидает рост акцизов.

В течение многих лет «Иткульский спиртзавод входил в тройку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как плательщики акцизов в топ-10 традиционно попадают и пивоваренные заводы региона: Бочкаревский, Барнаульский, Борихинский.

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