Губернатор и налоговик поспорили, повлияла ли остановка «Иткуля» на падение акцизов

В первой половине 2019 года в бюджет Алтайского края поступило почти на 700 млн рублей меньше акцизов, чем за такой же период 2018 года, из тех, что администрирует налоговая служба. 7 августа на заседании правительства региона губернатор и замруководителя алтайской налоговой службы подискутировали, какое влияние на это оказала остановка производства на «Иткульском спиртзаводе».

По данным Ларисы Цыганковой, замглавы УФНС по Алтайскому краю, за первое полугодие удалось собрать 2,245 млрд рублей акцизов. Это лишь 76,4% от результатов января-июня 2018 года, или меньше на 694 млн рублей.

Она сообщила, что на 75 млн рублей оказались меньше акцизы на пиво, на 22 млн — на сидр, на 5 млн — на вино.

По ее словам, оказало влияние и закрытие производства на «Иткульском спиртзаводе», в первую очередь — спирта.

Однако глава региона Виктор Томенко засомневался, что ситуация на «Иткуле» могла повлиять на динамику, так как, по его словам, акцизы на крепкий алкоголь администрируются федеральным казначейством. Это подтвердил и министр финансов края Данил Ситников.

Однако Лариса Цыганкова сообщила, что акцизы на спирт «проходят» и через налоговую. Она пообещала уточнить информацию и направить ее губернатору.

Напомним, что о существенном падении поступлений акцизов еще в мае говорил глава краевой налоговой службы Юрий Куриленко. И он также связывал такую динамику с проблемами на спиртзаводе.

Впрочем, отменил он тогда, выплаты упали и у пивных производителей, и в причинах этого налоговая собиралась предметно разобраться.

Данил Ситников, в свою очередь, в конце мая заявлял, что по году минфин ожидает рост акцизов.

В течение многих лет «Иткульский спиртзавод входил в тройку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как плательщики акцизов в топ-10 традиционно попадают и пивоваренные заводы региона: Бочкаревский, Барнаульский, Борихинский.