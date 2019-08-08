Губернатор и налоговик поспорили, повлияла ли остановка «Иткуля» на падение акцизов

По данным Ларисы Цыганковой, замглавы УФНС по Алтайскому краю, за первое полугодие удалось собрать 2,245 млрд рублей акцизов. Это лишь 76,4% от результатов января-июня 2018 года, или меньше на 694 млн рублей.
Она сообщила, что на 75 млн рублей оказались меньше акцизы на пиво, на 22 млн — на сидр, на 5 млн — на вино.
По ее словам, оказало влияние и закрытие производства на «Иткульском спиртзаводе», в первую очередь — спирта.
Однако глава региона Виктор Томенко засомневался, что ситуация на «Иткуле» могла повлиять на динамику, так как, по его словам, акцизы на крепкий алкоголь администрируются федеральным казначейством. Это подтвердил и министр финансов края Данил Ситников.
Однако Лариса Цыганкова сообщила, что акцизы на спирт «проходят» и через налоговую. Она пообещала уточнить информацию и направить ее губернатору.
Напомним, что о существенном падении поступлений акцизов еще в мае говорил глава краевой налоговой службы Юрий Куриленко. И он также связывал такую динамику с проблемами на спиртзаводе.
Впрочем, отменил он тогда, выплаты упали и у пивных производителей, и в причинах этого налоговая собиралась предметно разобраться.
Данил Ситников, в свою очередь, в конце мая заявлял, что по году минфин ожидает рост акцизов.
В течение многих лет «Иткульский спиртзавод входил в тройку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как плательщики акцизов в топ-10 традиционно попадают и пивоваренные заводы региона: Бочкаревский, Барнаульский, Борихинский.