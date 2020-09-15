Губернатор решил узнать мнение предпринимателей перед отставкой бизнес-омбудсмена

Теперь от представителей томского бизнеса зависит решение об отставке регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Падерина.
Вопросы к его работе возникли у непосредственного начальника — уполномоченного при президенте РФ Бориса Титова, который накануне посетил Томск.
Собственно, Титов инициировал отставку Падерина. Соответствующее представление он направил губернатору.
«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес. Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей и только потом примем решение», — прокомментировал ситуацию Жвачкин.
Важную задачу Жвачкин поручил вице-губернатору Андрею Антонову, которому предстоит обсудить с предпринимателями эффективность работы Падерина.
Сам Титов объяснил свое решение следствием большого количества жалоб на работу томского бизнес-омбудсмена.
Накануне стало известно, что алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров планирует досрочно уйти в отставку в конце октября, об этом он сообщил главе региона Виктору Томенко.
Ранее Нестеров рассказал altapress.ru об абсурдных требованиях к бизнесу. Советуем прочитать, если интересно ознакомиться со списком абсурдов и узнать, что мешает жить алтайским предпринимателям.