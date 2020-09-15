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Экономика

Губернатор решил узнать мнение предпринимателей перед отставкой бизнес-омбудсмена

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по «указанию сверху» захотел узнать мнение предпринимателей по работе местного бизнес-омбудсмена, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Выселение.
Выселение.
Pixabay.com

Теперь от представителей томского бизнеса зависит решение об отставке регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Падерина.

Вопросы к его работе возникли у непосредственного начальника — уполномоченного при президенте РФ Бориса Титова, который накануне посетил Томск.

Собственно, Титов инициировал отставку Падерина. Соответствующее представление он направил губернатору.

«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес. Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей и только потом примем решение», — прокомментировал ситуацию Жвачкин.

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Важную задачу Жвачкин поручил вице-губернатору Андрею Антонову, которому предстоит обсудить с предпринимателями эффективность работы Падерина.

Сам Титов объяснил свое решение следствием большого количества жалоб на работу томского бизнес-омбудсмена.

Накануне стало известно, что алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров планирует досрочно уйти в отставку в конце октября, об этом он сообщил главе региона Виктору Томенко.

Ранее Нестеров рассказал altapress.ru об абсурдных требованиях к бизнесу. Советуем прочитать, если интересно ознакомиться со списком абсурдов и узнать, что мешает жить алтайским предпринимателям.

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