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Экономика

И «сохатый» вездеход. Охотничьи наряды Путина для сибирской тайги СМИ оценили в 140 тысяч рублей

Сколько стоили куртки и брюки президента Владимира Путина, в которых он отдыхал 20 и 21 марта в тайге, выяснил телеканал «Дождь».

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

Журналисты нашли в магазинах одежду, похожую на ту, в которой был глава государства.

Аналогичный зеленый костюм увидели сайте московской фирмы Carinthia. Указано, что цена куртки G-Loft Loden Parka составляет 40,2 тыс. рублей, брюк — 28,2 тыс. рублей. На сайте производителя говорится, что куртка имеет съемный штормовый капюшон. Изделие обшито внутри термофлисом. Куртка позволяет бесшумно передвигаться, а также защищает от холода, ветра и снега. Температура комфорта — до минус 15 градусов.

Второй костюм президента — коричневый — был сделан из овчины, пишет polit.ru. Похожий комплект «Дождь» нашел на сайте «Мастерской кожи и меха» в Петербурге. Цена на куртки и брюки не указана, так как их производят на заказ. Однако издание нашло комментарии, в которых говорилось, что стоимость пошива составляет около 50 тыс. рублей. Вместе с материалами такой комплект обойдется в 70 тыс. рублей.

Журналисты нашли и вездеход, на котором предположительно катались Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Стоимость VIP-версии шведского вездехода Hagglunds BV-206 «Лось» варьируется от 4 до 7 млн рублей.

Российский лидер и глава Минобороны провели выходные дни в сибирской тайге. По сообщениям СМИ, они были в Хакасии и Туве. Хакасский сайт 19rus.info еще 19 марта сообщил, что в аэропорт Абакан (Хакасия) прибыл правительственный борт Ил-96. Он находится на стоянке воздушной гавани, подтвердили информагентству в пресс-службе предприятия.

«Идет тренировка Воздушно-космических сил», — ответили в пресс-службе.

Видимо, закодированная информация, стали иронизировать журналисты.

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