Идею производства банкоматов в России одобрили в НСПК

В НСПК поддержали идею производства банкоматов в России, пишет «Московский комсомолец».

Как сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев, производить банкоматы в РФ предложили несколько отечественных компаний.

По его словам, НСПК одобряет такое решение, однако это «не очень простой процесс».

«Думаю, в России проблемы с парком банкоматов не ожидается», — заявил Комлев.

Эксперт уточнил, что за последние годы количество банкоматов в стране уменьшилось до 100 тыс. (от 200−300 тыс.)

«Это естественный процесс, не вызванный никакими проблемами», — подытожил гендиректор НСПК.

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