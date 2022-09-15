Идею производства банкоматов в России одобрили в НСПК

Как сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев, производить банкоматы в РФ предложили несколько отечественных компаний.
По его словам, НСПК одобряет такое решение, однако это «не очень простой процесс».
«Думаю, в России проблемы с парком банкоматов не ожидается», — заявил Комлев.
Эксперт уточнил, что за последние годы количество банкоматов в стране уменьшилось до 100 тыс. (от 200−300 тыс.)
«Это естественный процесс, не вызванный никакими проблемами», — подытожил гендиректор НСПК.
Ранее россиянам объяснили в Минфине, как не лишиться накоплений.