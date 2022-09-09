Россия готова нарастить экспорт зерна на мировой рынок почти в два раза

Глава российского государства поднял тему экспорта зерновой продукции на мировой рынок на заседании с членами Совета безопасности.

По его словам, до конца этого года Россия планировала продать другим странам 30 млн т зерна, однако может нарастить этот объем до 50 млн т.

Вопрос экспорта зерна возник в связи с несколькими обстоятельствами. Так, эксперты отмечают, что по прогнозам Россия в этому году соберет рекордный урожай зерновых, в том числе, пшеницы, при очень высоких переходящих остатках зерна. Кроме того, ситуацию усложняется тем, что в условиях введенных против России санкций, процедура вывоза зерна в другие страны затрудняется.

Ранее через Алтай в Казахстан пытались вывезти тысячу тонн пшеницы с нарушениями.