14 августа
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Происшествия

Через Алтай в Казахстан пытались вывезти тысячу тонн пшеницы с нарушениями

На границе не пропустили партию пшеницы весом более тысячи тонн. Ее пытались отправить в Казахстан. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

Судя по документам, которые проверили специалисты, новосибирская компания «Байсэл» провела испытания образцов пшеницы в лаборатории, у которой нет аккредитации на исследования содержания пестицидов и микотоксинов.

Это является нарушением требований технического регламента. Информацию направили в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области для принятия мер.

Всего с начала года алтайский Россельхознадзор задержал более 22 тысяч тонн зерна и продуктов переработки зерна, отгружаемого на экспорт.

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