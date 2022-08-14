Через Алтай в Казахстан пытались вывезти тысячу тонн пшеницы с нарушениями

Судя по документам, которые проверили специалисты, новосибирская компания «Байсэл» провела испытания образцов пшеницы в лаборатории, у которой нет аккредитации на исследования содержания пестицидов и микотоксинов.
Это является нарушением требований технического регламента. Информацию направили в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области для принятия мер.
Всего с начала года алтайский Россельхознадзор задержал более 22 тысяч тонн зерна и продуктов переработки зерна, отгружаемого на экспорт.