8 сентября
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Экономика

«Поставите компьютер — сразу уволюсь»: как на Алтае «прорастает» зерновая система контроля

С 1 сентября в России официально действует федеральная система «Зерно». С ее помощью государство пытается отследить, сколько сельхозпродукции уходит с полей, какого она качества и куда затем направляется. Намерения вроде бы благие, только их реализация, как иногда бывает, на первом этапе пробуксовывает. Из-за сбоев в программе некоторые сельхозпредприятия не могут по всем правилам продать зерно, есть и те, кто вовсе идут «в игнор».

На элеваторе.
На элеваторе.
Анна Зайкова.

Что на данный момент известно

Оператором новой системы является федеральный «Центр агроаналитики», который уже имеет определенный опыт по аккумулированию данных о состоянии дел в АПК.

С 1 июля 2022 года работы у него прибавилось. С этого дня российские сельхозпроизводители в добровольном порядке начали вносить в электронную систему «Зерно» определенные данные о себе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

У индивидуальных предпринимателей свой список, в законе он тоже прописан. Кроме того, в систему загружается информация обо всей собранной сельхозпродукции, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

С 1 сентября использование ФГИС «Зерно» стало обязательно для всех.

Как проходило знакомство

Предприятия фермера Александра Балакова обрабатывают самый большой посевной клин в Алтайском крае — в общей сложности более 100 тыс. га.

Чтобы в пик уборочной и большого объема поступающего с полей зерна не возникло проблем, в хозяйствах начали тестировать систему заранее. Зарегистрировались в июле без проблем, а вот как грянул час Х, то тут же начались проблемы.

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Дмитрий Лямзин

По словам Александра Балакова, работать в системе сложно — программа виснет по четыре-пять часов в день.

А вместе с ней «виснет» и само зерно. Фермер утверждает: в начале сентября его предприятие попыталось продать на элеватор партию продукции нового урожая. Не получилось: система ФГИС «Зерно» в самый ответственный момент вновь дала сбой.

Руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Евгений Долгов на вопрос, как живется с нововведением, отвечает резко: «Отвратительно!».

«У меня такое ощущение, что создатели этой системы знакомы с сельским хозяйством только по компьютерной игре „Фермер“», — недоумевает Долгов.

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов.
Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов.
Дмитрий Лямзин

По его словам, пока хозяйство делает только первые шаги во ФГИС «Зерно» — регистрирует остатки прошлогоднего урожая и каждый раз с проблемами. «А теперь представьте, что будет, когда сельхозпроизводители начнут массово заходить в программу. Произойти это может уже черед одну-две недели. Что тогда делать?»

Надо сказать, что отношения между алтайскими аграриями и новой системой поначалу не заладились. В январе 2022 года, когда стало понятно, что нововведению быть, в районах о нем еще мало кто знал. А сами фермеры утверждали, что муниципальные власти от всех вопросов открещиваются.

И только весной ситуация начала постепенно выправляться. По словам Марии Шостак, директора Центра оценки качества зерна, на сегодняшний день фактически все сельхозпроизводители зарегистрировались в системе.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Предварительно в районах было проведено 15 совещаний по работе в ФГИС «Зерно». Да и сейчас, когда уже все запущено, в центре продолжают консультировать тех, у кого еще остались вопросы.

Что же касается аграриев, которые по тем или иным причинам игнорируют систему, в Центре оценки качества зерна отвечают: «Закон в любом случае нужно будет исполнять».

Как отмечает Мария Шостак, работа центра идет в нормальном режиме: самостоятельно отбирать пробы ЦОКЗ должен по четырем культурам — рожь, гречиха, кукуруза и соя.

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

Для того, чтобы делать это оперативно, в центре приобрели мобильную лабораторию и дополнительный автотранспорт, доукомплектовали штат. Плюс к этому в городах края есть отдельные специалисты. Сбоев в работе, по мнению Марии Шостак, быть не должно.

По остальным сельхозкультурам производители обязаны предоставлять пробы самостоятельно.

Что говорят контролеры

О том, что на первом этапе внедрения ФГИС «Зерно» могут возникать проблемы, еще в апреле говорил Андрей Миронов, руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

На собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований края он отмечал, что в 2017 году, когда в России стартовала программа «Меркурий», контролирующая оборот молока и молочной продукции, проблем и непонимания было еще больше. «Мы были безграмотные все», — заявлял Миронов.

Андрей Миронов,
руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай:

У нас и сейчас иногда возникают вопросы по системе «Меркурий», но они носят текущий характер. Поверьте, со временем мы сможем отработать механизмы и ФГИС «Зерно». Сейчас важно научить ваших специалистов в ней работать.

Однако, как часто бывает, тестировать систему многие начали только в самый последний момент.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
Олег Богданов

Александр Балаков объясняет: в селах далеко не все могут работать с компьютерами. А найти компетентных людей в условиях жесточайшего кадрового голода довольно сложно.

«У нас была такая ситуация: учетчица наотрез отказывалась работать в новой системе. Говорит: „Поставите компьютер — сразу уволюсь“», — рассказывает фермер.

Между тем, относительно ФГИС «Зерно» у государства далекоидущие планы. Отменять ее, конечно же, уже никто не будет. Более того, со следующего года ее планируют интегрировать с информационными системами налоговой и ФГИС «Сатурн», контролирующей оборот пестицидов и агрохимикатов в России.

На Алтае с аншлагом проходит &quot;Всероссийский день поля-2016&quot;.
На Алтае с аншлагом проходит «Всероссийский день поля-2016».
Олег Богданов

На вопрос, какую пользу это может принести самим сельхозпроизводителям, эксперты говорят о прозрачности рынка зерна и объективности балансов.

И еще добавляют: имея на руках все декларации соответствия, алтайские аграрии могут сами становиться полноценными участниками внешнеэкономической деятельности и, минуя перекупщиков, выходить со своей продукцией на экспорт.

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