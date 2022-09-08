С 1 сентября в России официально действует федеральная система «Зерно». С ее помощью государство пытается отследить, сколько сельхозпродукции уходит с полей, какого она качества и куда затем направляется. Намерения вроде бы благие, только их реализация, как иногда бывает, на первом этапе пробуксовывает. Из-за сбоев в программе некоторые сельхозпредприятия не могут по всем правилам продать зерно, есть и те, кто вовсе идут «в игнор».

Что на данный момент известно

Оператором новой системы является федеральный «Центр агроаналитики», который уже имеет определенный опыт по аккумулированию данных о состоянии дел в АПК.

С 1 июля 2022 года работы у него прибавилось. С этого дня российские сельхозпроизводители в добровольном порядке начали вносить в электронную систему «Зерно» определенные данные о себе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

У индивидуальных предпринимателей свой список, в законе он тоже прописан. Кроме того, в систему загружается информация обо всей собранной сельхозпродукции, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

С 1 сентября использование ФГИС «Зерно» стало обязательно для всех.

Как проходило знакомство

Предприятия фермера Александра Балакова обрабатывают самый большой посевной клин в Алтайском крае — в общей сложности более 100 тыс. га.

Чтобы в пик уборочной и большого объема поступающего с полей зерна не возникло проблем, в хозяйствах начали тестировать систему заранее. Зарегистрировались в июле без проблем, а вот как грянул час Х, то тут же начались проблемы.

Александр Балаков , председатель Союза крестьянских ( фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

По словам Александра Балакова, работать в системе сложно — программа виснет по четыре-пять часов в день.

А вместе с ней «виснет» и само зерно. Фермер утверждает: в начале сентября его предприятие попыталось продать на элеватор партию продукции нового урожая. Не получилось: система ФГИС «Зерно» в самый ответственный момент вновь дала сбой.

Руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Евгений Долгов на вопрос, как живется с нововведением, отвечает резко: «Отвратительно!».

«У меня такое ощущение, что создатели этой системы знакомы с сельским хозяйством только по компьютерной игре „Фермер“», — недоумевает Долгов.

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов. Дмитрий Лямзин

По его словам, пока хозяйство делает только первые шаги во ФГИС «Зерно» — регистрирует остатки прошлогоднего урожая и каждый раз с проблемами. «А теперь представьте, что будет, когда сельхозпроизводители начнут массово заходить в программу. Произойти это может уже черед одну-две недели. Что тогда делать?»

Надо сказать, что отношения между алтайскими аграриями и новой системой поначалу не заладились. В январе 2022 года, когда стало понятно, что нововведению быть, в районах о нем еще мало кто знал. А сами фермеры утверждали, что муниципальные власти от всех вопросов открещиваются.

И только весной ситуация начала постепенно выправляться. По словам Марии Шостак, директора Центра оценки качества зерна, на сегодняшний день фактически все сельхозпроизводители зарегистрировались в системе.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Предварительно в районах было проведено 15 совещаний по работе в ФГИС «Зерно». Да и сейчас, когда уже все запущено, в центре продолжают консультировать тех, у кого еще остались вопросы.

Что же касается аграриев, которые по тем или иным причинам игнорируют систему, в Центре оценки качества зерна отвечают: «Закон в любом случае нужно будет исполнять».

Как отмечает Мария Шостак, работа центра идет в нормальном режиме: самостоятельно отбирать пробы ЦОКЗ должен по четырем культурам — рожь, гречиха, кукуруза и соя.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Для того, чтобы делать это оперативно, в центре приобрели мобильную лабораторию и дополнительный автотранспорт, доукомплектовали штат. Плюс к этому в городах края есть отдельные специалисты. Сбоев в работе, по мнению Марии Шостак, быть не должно.

По остальным сельхозкультурам производители обязаны предоставлять пробы самостоятельно.

Что говорят контролеры

О том, что на первом этапе внедрения ФГИС «Зерно» могут возникать проблемы, еще в апреле говорил Андрей Миронов, руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

На собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований края он отмечал, что в 2017 году, когда в России стартовала программа «Меркурий», контролирующая оборот молока и молочной продукции, проблем и непонимания было еще больше. «Мы были безграмотные все», — заявлял Миронов.

Андрей Миронов,

руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай:

У нас и сейчас иногда возникают вопросы по системе «Меркурий», но они носят текущий характер. Поверьте, со временем мы сможем отработать механизмы и ФГИС «Зерно». Сейчас важно научить ваших специалистов в ней работать.

Однако, как часто бывает, тестировать систему многие начали только в самый последний момент.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Александр Балаков объясняет: в селах далеко не все могут работать с компьютерами. А найти компетентных людей в условиях жесточайшего кадрового голода довольно сложно.

«У нас была такая ситуация: учетчица наотрез отказывалась работать в новой системе. Говорит: „Поставите компьютер — сразу уволюсь“», — рассказывает фермер.

Между тем, относительно ФГИС «Зерно» у государства далекоидущие планы. Отменять ее, конечно же, уже никто не будет. Более того, со следующего года ее планируют интегрировать с информационными системами налоговой и ФГИС «Сатурн», контролирующей оборот пестицидов и агрохимикатов в России.

На Алтае с аншлагом проходит «Всероссийский день поля-2016». Олег Богданов

На вопрос, какую пользу это может принести самим сельхозпроизводителям, эксперты говорят о прозрачности рынка зерна и объективности балансов.

И еще добавляют: имея на руках все декларации соответствия, алтайские аграрии могут сами становиться полноценными участниками внешнеэкономической деятельности и, минуя перекупщиков, выходить со своей продукцией на экспорт.