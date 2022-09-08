11 сентября
Достижения и проблемы алтайского АПК
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Экономика

Московская компания построит в Алтайском крае новый крупный элеватор. Что не так в этом проекте

Компания «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) намерена построить на Алтае новый крупный элеватор, решение о выделении на эти цели участка без конкурса в правительстве края уже принято. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, комментируя визит губернатора края на Восточный экономический форум. Однако представитель зерновой отрасли рассказал altapress.ru, что он и его коллеги относятся к проекту с большим скепсисом. Зачем строить новые мощности и тратить на это миллиарды, если старые пустуют?

Пшеница.
Пшеница.
Олег Богданов

«Выйдем на площадку до конца года»

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (зарегистрирована в Москве) планирует построить вдоль Транссибирской магистрали семь линейных (то есть расположенных на железнодорожной ветке) элеваторов.

«Среди основных сельскохозяйственных регионов — Алтайский край номер один. Это первый элеватор, который находится в продвинутой стадии, мы до конца года выйдем на площадку и начнем строить», рассказал Сергей Пушкин, гендиректор НСЗК, в ходе Восточного экономического форума.

Из релиза пресс-службы также следует, что правительство края уже приняло решение предоставить инвестору участок без конкурса для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Губернатор Виктор Томенко и гендиректор НСЗК Сергей Пушкин. Подписание соглашения между правительством АК и &quot;НСЗК.
Губернатор Виктор Томенко и гендиректор НСЗК Сергей Пушкин. Подписание соглашения между правительством АК и «НСЗК.
Altairegion22.ru

Ранее власти сообщали, что новый объект появится в Бийске. Элеватор будет рассчитан на единовременное хранение 200 тыс. тонн зерна с оборотом 500 тыс. тонн продукции в год.

В нем будет 20 силосов вместимостью 7,5 тыс. тонн и 10 — вместимостью 5 тыс. тонн каждый, пять зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лаборатория, устройство приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта.

Открытие объекта позволит создать 120−130 новых рабочих мест. По данным пресс-службы, проектирование нового элеватора завершается.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

«Правительство заинтересовано»

Предполагаемый объем инвестиций по проекту — около 5 млрд рублей. Источник финансовых ресурсов пока не раскрывается. Известно, что программа строительства сети линейных элеваторов на Транссибе поддержана президентом России, сообщал «Эксперт».

Губернатор же в ходе ВЭФ отметил, что сотрудничество сельхозпредприятий региона с компанией «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» будет выстраиваться с учетом мер господдержки аграрной отрасли, что позволит получать максимальный эффект для развития экономики края.

«Правительство края заинтересовано в стабильной и долгосрочной работе компании-инвестора в Алтайском крае. Поэтому будет проработана возможность заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — отметили также в пресс-службе правительства.

Элеватор в Ребрихе.
Элеватор в Ребрихе.
altapress.ru

«Зачем строить новый»

Представители мукомольной отрасли с проектом, как выяснилось, знакомы — его презентовали еще в начале лета.

Однако, по словам Сергея Маслова, председателя совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов, он и его коллеги не считают его экономически целесообразным, так как существующие элеваторные мощности в регионе недозагружены.

Строительство нового объекта на голом месте — дорогое удовольствие: оно нуждается в подведении железнодорожных путей, автодороги, электроэнергии и прочей инженерной инфраструктуры.

«Реконструкция существующих элеваторов (а в Алтайском крае они все линейные), их зерносушильного оборудования и приемных и отгрузочных мощностей, обошлась бы в десятки раз дешевле. Элеваторы в крае не загружены: Успенский элеватор стоит пустой, Шипуновский пустой — они заполнены, может быть, на 10−15%", — объяснил Сергей Маслов.

Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт
Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт
Компания «Юг Сибири»

«Создайте экспортный фонд»

Надо сказать, что инициаторы проекта не скрывают, что зерно с Алтая и других линейных элеваторов будет отправляться на «Забайкальский зерновой терминал» (на днях введенный тем же НСЗК) для дальнейших поставок в Китай.

Сергей Пушкин объяснял «Агроинвестору», что НСЗК заключил контракт с китайскими партнерами и в течение 10 лет отгрузки зерна в КНР должны составить 48 млн т.

Ранее altapress.ru приводил мнение экспертов отрасли, что Поднебесная — перспективное направление: страна может обеспечить себя продуктами питания лишь на 30−40% и, к тому же, она сняла ограничения на поставки из России.

На фоне текущего снижения цен на пшеницу расширение экспорта — в общем, очевидное решение. По данным издания «Эксперт», вывоз зерна за границу снижается, в частности, потому, что экспортные цены сейчас ниже, чем в августе прошлого года, и их сбивают поступления дешевого зерна с Украины и ожидание рекордного российского урожая.

Цена зерна на российском рынке упала, согласен и Сергей Маслов, его надо вывозить. Но более целесообразным были бы закупки его в специальный «экспортный фонд» — по той же схеме, что организованы интервенционные закупки.

На элеваторе.
На элеваторе.
Анна Зайкова.

«Надо провести конкурсный отбор элеваторов, принимать их комиссионно — так же, как производится отбор для хранения зерна интервенционного фонда. И накапливать на них экспортное зерно. А тратить миллиарды на строительство быстровозводимых железных элеваторов, которые по долговечности на порядок хуже железобетонных и в которых зерно не может длительно храниться? Не думаю, что это разумно», — считает Маслов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, комментируя «Агроинвестору» планы НСЗК в начале лета, отметил: с пропускной способностью Транссиба есть проблемы.

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