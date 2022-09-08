Московская компания построит в Алтайском крае новый крупный элеватор. Что не так в этом проекте

Компания «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) намерена построить на Алтае новый крупный элеватор, решение о выделении на эти цели участка без конкурса в правительстве края уже принято. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, комментируя визит губернатора края на Восточный экономический форум. Однако представитель зерновой отрасли рассказал altapress.ru, что он и его коллеги относятся к проекту с большим скепсисом. Зачем строить новые мощности и тратить на это миллиарды, если старые пустуют?

«Выйдем на площадку до конца года»

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (зарегистрирована в Москве) планирует построить вдоль Транссибирской магистрали семь линейных (то есть расположенных на железнодорожной ветке) элеваторов.

«Среди основных сельскохозяйственных регионов — Алтайский край номер один. Это первый элеватор, который находится в продвинутой стадии, мы до конца года выйдем на площадку и начнем строить», рассказал Сергей Пушкин, гендиректор НСЗК, в ходе Восточного экономического форума.

Из релиза пресс-службы также следует, что правительство края уже приняло решение предоставить инвестору участок без конкурса для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Губернатор Виктор Томенко и гендиректор НСЗК Сергей Пушкин. Подписание соглашения между правительством АК и «НСЗК. Altairegion22.ru

Ранее власти сообщали, что новый объект появится в Бийске. Элеватор будет рассчитан на единовременное хранение 200 тыс. тонн зерна с оборотом 500 тыс. тонн продукции в год.

В нем будет 20 силосов вместимостью 7,5 тыс. тонн и 10 — вместимостью 5 тыс. тонн каждый, пять зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лаборатория, устройство приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта.

Открытие объекта позволит создать 120−130 новых рабочих мест. По данным пресс-службы, проектирование нового элеватора завершается.

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

«Правительство заинтересовано»

Предполагаемый объем инвестиций по проекту — около 5 млрд рублей. Источник финансовых ресурсов пока не раскрывается. Известно, что программа строительства сети линейных элеваторов на Транссибе поддержана президентом России, сообщал «Эксперт».

Губернатор же в ходе ВЭФ отметил, что сотрудничество сельхозпредприятий региона с компанией «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» будет выстраиваться с учетом мер господдержки аграрной отрасли, что позволит получать максимальный эффект для развития экономики края.

«Правительство края заинтересовано в стабильной и долгосрочной работе компании-инвестора в Алтайском крае. Поэтому будет проработана возможность заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — отметили также в пресс-службе правительства.

Элеватор в Ребрихе. altapress.ru

«Зачем строить новый»

Представители мукомольной отрасли с проектом, как выяснилось, знакомы — его презентовали еще в начале лета.

Однако, по словам Сергея Маслова, председателя совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов, он и его коллеги не считают его экономически целесообразным, так как существующие элеваторные мощности в регионе недозагружены.

Строительство нового объекта на голом месте — дорогое удовольствие: оно нуждается в подведении железнодорожных путей, автодороги, электроэнергии и прочей инженерной инфраструктуры.

«Реконструкция существующих элеваторов (а в Алтайском крае они все линейные), их зерносушильного оборудования и приемных и отгрузочных мощностей, обошлась бы в десятки раз дешевле. Элеваторы в крае не загружены: Успенский элеватор стоит пустой, Шипуновский пустой — они заполнены, может быть, на 10−15%", — объяснил Сергей Маслов.

Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт Компания «Юг Сибири»

«Создайте экспортный фонд»

Надо сказать, что инициаторы проекта не скрывают, что зерно с Алтая и других линейных элеваторов будет отправляться на «Забайкальский зерновой терминал» (на днях введенный тем же НСЗК) для дальнейших поставок в Китай.

Сергей Пушкин объяснял «Агроинвестору», что НСЗК заключил контракт с китайскими партнерами и в течение 10 лет отгрузки зерна в КНР должны составить 48 млн т.

Ранее altapress.ru приводил мнение экспертов отрасли, что Поднебесная — перспективное направление: страна может обеспечить себя продуктами питания лишь на 30−40% и, к тому же, она сняла ограничения на поставки из России.

На фоне текущего снижения цен на пшеницу расширение экспорта — в общем, очевидное решение. По данным издания «Эксперт», вывоз зерна за границу снижается, в частности, потому, что экспортные цены сейчас ниже, чем в августе прошлого года, и их сбивают поступления дешевого зерна с Украины и ожидание рекордного российского урожая.

Цена зерна на российском рынке упала, согласен и Сергей Маслов, его надо вывозить. Но более целесообразным были бы закупки его в специальный «экспортный фонд» — по той же схеме, что организованы интервенционные закупки.

На элеваторе. Анна Зайкова.

«Надо провести конкурсный отбор элеваторов, принимать их комиссионно — так же, как производится отбор для хранения зерна интервенционного фонда. И накапливать на них экспортное зерно. А тратить миллиарды на строительство быстровозводимых железных элеваторов, которые по долговечности на порядок хуже железобетонных и в которых зерно не может длительно храниться? Не думаю, что это разумно», — считает Маслов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, комментируя «Агроинвестору» планы НСЗК в начале лета, отметил: с пропускной способностью Транссиба есть проблемы.