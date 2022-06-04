Мировые цены на зерно упали после заявления Путина

3 июня президент РФ Владимир Путин заявил телеканалу « Россия-1 », что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты, и может обеспечить его вывоз через подконтрольные порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

Уже 4 июня стало известно, что мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле, пишет ТАСС. С таким утверждением выступила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Речь идет о снижении на порядка 10%. Кроме того, понизились котировки и на фуражную кукурузу.

Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта.



Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине. Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины, отмечает ассоциация.