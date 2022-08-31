«Мы адаптируемся к шокам». Что обсуждали эксперты на крупнейшем форуме «Зерно Сибири» в Барнауле

Масштабный форум «Зерно Сибири» собрал в Барнауле более 100 участников из разных регионов России и Казахстана. Эксперты обсудили тенденции рынка и в целом экономические показатели Росси и мира, а также события, которые влияют на ситуацию в отрасли.

Обеспечить информацией

«У аграриев издержки за год выросли на 30%, а по некоторым статьям и на 50, а вот цена на конечный продукт — снижается, — говорит — говорит президент Союза зернопереработчиков Алтайского края, председатель совета директоров Сибирского Зернового Консорциума и генеральный директор компании „Грана“ Валерий Гачман. — Накопилось много вопросов на фоне того, что Алтайский край собирает урожай хороший, но в отличие от урожая в целом по России, не рекордный. Аналогичного года на моей памяти не было».

По его словам, при таком количестве переменных главная задача форума «Зерно Сибири» — обеспечить товаропроизводителей крупянщиков, мукомолов, зернотрейдеров всем набором информации, которая сейчас влияет на ситуацию.

Что ждать по плавающей пошлине? Что ждать от мирового рынка? Что происходит с экономикой РФ и мира? Все эти и многие другие вопросы на форуме обсудили с ведущими экспертами страны.

Справка Организаторы форума «Зерно Сибири»: Союз зернопереработчиков Алтайского края, аналитический центр «ПроЗерно», компания «Алтайские зерновые конференции», АгроСоюз. Форум прошел при поддержке правительства Алтайского края. География участников широка: Алтайский край, Новосибирская, Омская, Кемеровская, Калининградская, Челябинская, Ростовская области, Пермский и Красноярский края, Москва, Санкт-Петербург, а также Казахстан. Генеральным спонсором выступила компания «СиСорт» — лидер в разработке и производстве фотосепарационного оборудования в России.

Поддержка есть , но нужно еще

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал, что ряд важных тем уже обсуждали минувшей весной на XV Зимней зерновой конференции. Но на многие вопросы ответов не было с учетом внешнеполитической ситуации.

«Совершенно обосновано по желанию организаторов и участников было принято решение провести на Алтае экспертный форум „Зерно Сибири“ в период начала уборочного сезона, — сказал Лукьянов. — На форуме есть хорошая возможность услышать мнения ведущих российских и региональных экспертов относительно не только видов на урожай, но и конъюнктуры рынка зерновых и масличных культур. Особую важность в современных реалиях приобретают темы развития внутреннего рынка и освоение новых экспортных направлений».

В своем выступлении Александр Лукьянов затронул тему государственной поддержки зернового рынка:

«Возобновлены государственные зерновые интервенции. Запланированный миллион тонн на весь российский рынок зерна — это мало, мы выступаем за увеличение этого объема. Выделенные на компенсацию логистики 6 млрд рублей уже исчерпаны, мы предлагаем выделить еще 4 млрд рублей».

Зерно , пшеница. Анна Зайкова

Урожай и суховей

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин сообщил, что в этом сезоне зерновые в крае будут убраны на площади 5 млн 406 тыс. га. Это на 184 тыс. га больше 2021 года.

«Выросли посевные площади под масличными — 1 млн 400 тыс. га, под подсолнечником — 758 тыс. га, значительно увеличены площади под зерновыми, — рассказал Межин. — В крае полным ходом идет уборочная. Убрано уже около 20% посевов. Зерновых намолотили 1 млн 300 тыс. тонн. Это меньше, чем в 2021 году (было — 1 млн 600 тыс. тонн)».

Межин говорит, что темпы уборки те же, но урожайность ниже прошлогодней. Это обусловлено, главным образом, погодными условиями. В этом году агрометеорологическая служба фиксировала опасное природное явление — суховей — на почти 50% посевных площадей, особенно в степной зоне.

Зато качество зерна — гораздо выше прошлогоднего. И на то есть причина: в Алтайском крае практически в два раза увеличили объемы применения минеральных удобрений.

По прогнозу министра, урожай зерновых и зернобобовых в крае должен составить 4,5 млн тонн в бункерном весе.

Засуха. CC0

Окно возможностей

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Андрей Клепач коснулся целого ряда тем: экономическое положение в мире, в России, состояние рынков по ряду продукции, перспективы экспорта и импорта в Россию и из России.

«В 2020 году из-за ковида пострадала вся мировая экономика. В 2022 году ожидался ее большой рост. Но сейчас в США техническая рецессия. В Европе замедление», — рассказал Клепач.

По его прогнозу, в начале 2023 года будет рецессия, спад в США и Европе. Цены на сырье будут корректироваться в сторону снижения. При этом металлы и энергия все равно останутся дорогими, и издержки при выпуске продукции будут расти.

«Однако у нас может возникнуть окно возможностей. В целом ожидалось, что экономика упадет сильнее. Но мы адаптируемся к этим шокам», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что экспорт РФ к концу года сократится на 10−12%, а импорт — на 30%.

Цифра 1 млн 411 тыс. тонн зерновых и зернобобовых было отгружено с территории Алтайского края и Новосибирской области с начала года.

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

Вот это качество!

Мария Шостак, директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна, поделилась с участниками первой информацией о качестве зерна урожая 2022 года в целом по России и отдельно по Сибирскому федеральному округу.

«По сути, данные Центра оценки качества зерна — эта „амбарная книга“ России. Наши специалисты обследовали 7,2 млн тонн зерна в 65 регионах», — сказала Шостак:

По Южному Федеральному округу наблюдается снижение качества зерна пшеницы третьего класса до 30%. По Алтаю уже поступило более 600 проб пшеницы, ржи, ячменя. Начальные характеристики озимой пшеницы Алтая выше прежних лет.

«Мы наблюдаем, можно сказать, необыкновенные качественные характеристики, — отметила Шостак. — Более 90% пшеницы — это пшеница третьего класса. Такого не было никогда! Например, белок на 15,9% выше прошлогоднего.

Уборка урожая. Олег Богданов

Пшеница бьет рекорды

О старте и перспективах 2022−23 зернового года рассказал генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

«Уже очевидно, что мы имеем в России рекордный урожай зерна, конкретно — пшеницы, — говорит он. — Вопрос только в величине этого рекорда. Но также мы столкнулись с большими сложностями, как этот урожай реализовать».

В России на 23 августа 55% площадей обмолотили и получили уже 101 млн тонн в бункерном весе. Из них 76,5 млн тонн пшеницы, 16,5 млн тонн ячменя.

Общая цифра урожая в России — 144−145 млн тонн зерна. Из них 94−95 млн тонн пшеницы, в то числе 70 млн тонн — озимой пшеницы. Это, безусловно, рекорд. Остальное — ячмень, овес — не перешагнули рекордные показатели.

«Мы не исключаем, что может быть рекорд по кукурузе, это поздняя культура и не очень ясно, что будет с дождями и потерями», — отметил эксперт.

Рекордные цифры урожайности переворачивают все представление о производстве зерна, считает Петриченко: «Озимый сев в 2021 году был ниже 2020 года, но зима была комфортной, весна замечательной, поэтому озимые вышли великолепным ковром, и мы получили большой урожай».

Петриченко говорит, что более оптимистично, чем другие эксперты, смотрит на урожайность в Алтайском крае. Он ожидает около 5 млн тонн зерна.

Пшеница. Хлеб. CC0

Не завалить себя зерном

Владимир Петриченко утверждает, что если мы соберем 145 млн тонн зерна, то экспортный потенциал может достичь 55−56 млн тонн. Это рекордная цифра. И надо отгрузить 55−56 млн тонн на экспорт, чтобы не завалить себя собственным зерном. Из них 44 млн тонн — это пшеница.

Однако пока темпы экспорта ниже прошлогодних. Есть задача сделать рекорд, но даже если в августе мы отэкспортируем 3,5 млн тонн (что будет непросто), это все равно будет отставание от уровня прошлого года.

«Нам надо увеличивать экспорт, а как это делать, если у нас падающий рынок? Уже начался принцип дисконтирования нашего зерна. Он может сохраниться на весь сезон», — опасается эксперт.

Здесь действует много факторов: и российские пошлины, при которых невозможно «торговать в длинную», и западные санкции, которые бьют по платежам. В итоге картина складывается тревожная.

Цифра 66% алтайского экспорта в этом году пошло в Казахстан.

«Я не перестаю удивляться тому, что рынок порой ведет себя иррационально, — говорит Петриченко. — Все ждут, что в России будет рекордный урожай пшеницы, готовятся в связи с этим к снижению цен и не принимают во внимание целый ряд факторов: засуха в Европе, Китае, в США, Аргентине. В Индии при внутреннем потреблении 104 млн урожай может составить менее 100 млн тонн. Но все эти факторы странным образом не влияют на цену».

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Куда везут алтайское зерно Алтай значительно увеличил экспорт. В апреле отгрузили 32 тыс. тонн продуктов переработки зерна. На первом месте пшеница, на втором — масличные (подсолнечник). Впервые за многие годы в топ-10 экспортеров вошел Афганистан. 41 страна получает наше зерно и продукты переработки. Египет, Бурунди, Никарагуа, даже Сингапур.

Что готовит масличный рынок

Еще одна горячая для аграриев тема — оценки и ожидания масличного рынка в 2022 году. Владимир Петриченко считает, что этот рынок живет в жестких тисках экспортной пошлины.

«Пошлины на подсолнечник, на рапс будут продлены, сохраняется запрет на экспорт рапса. По сое пошлина относительно легкая. И — о чудо! — с 1 сентября не будет действовать пошлина на лен», — говорит эксперт.

Недавно появилась формула пошлины на подсолнечное масло, по которой на сентябрь она составит 8621,3 рубля на тонну. Если так пойдет дальше и не будет всплеска курса рубля-доллара, можно ожидать такую же картину на октябрь.

В июне-июле формула рассчитывалась в долларах, так что эти месяцы просто сумасшедшими по размеру пошлины. В первой половине лета экспорт подсолнечного масла был почти окончательно задавлен.

Кроме экспортной пошлины действует экспортная квота на масло и на подсолнечный шрот. Это приводит к тому, что мелкие экспортеры выдавливаются — их было 8%, осталось два. Как следствие экспортных ограничений выросла доля крупных экспортеров.

Цифра 5 млн тонн подсолнечного масла произвели в России на начало сезона (сентябрь-2021), по данным на конец июня.

«Я думаю, что, несмотря на великолепное производство сырья, производство и экспорт масла в целом могут быть ниже прошлогоднего, — предположил Петриченко. — В прошлом сезоне экспорт составил 3 млн тонн, в текущем — 2,9 млн тонн. Чем это грозит? Это выливается в излишние, переходящие, запасы — 1,5 млн тонн подсолнечника».

Факт Главный покупатель на масличном рынке России — Турция (44%), затем Индия (17%). Далее Иран и Египет.

Подсолнечник. СС0.

Давящий остаток

«Для Алтайского края переходящие остатки в 800−900 тыс. тонн — это комфортно, — рассказал руководитель АгроСоюза Александр Чеботаев. — В этом году переходящие остатки на 400 тыс. тонн больше прошлогодних. Наши запасы существенно превышают запасы прошлого старта».

Что касается сельхозорганизаций (без учета субъектов малого предпринимательства), запасы на начало сельхозгода были максимальными за последние 10 лет. Сопоставимые объемы наблюдались в 2017—2018 годах, и тогда рентабельность сельского хозяйства в крае была самая низкая.

По словам Чеботаева, внутреннее потребление Алтайского края в прошедшем сезоне составило 3,7 млн. тонн. Вырос объем переработки. Но он сдерживается спросом и высоким уровнем конкуренции. В сезоне 2021/2022, по предварительным оценкам, за пределы края вывезли 1 млн 600 тыс. тонн. Без этого, по словам эксперта, ситуация была бы еще тяжелее.

«Высокие переходящие запасы уже давят на ситуацию. Цены на пшеницу ниже прошлогодних. Часть территорий — западная и восточная Кулунда, Приалейская зона — уже не попадают в коридор рентабельности. Думаю, для хозяйств, которые работают в этих климатических зонах, нужна отдельная программа поддержки», — сказал Чеботаев.

Учитывая прогноз по валовому сбору в текущем году на уровне 4,7 — 5 млн тонн урожая, Алтайскому краю надо вывезти около 2 млн тонн. Иначе падение цен серьезно ударит по доходности сельхозтоваропроизводителей.

Факт Традиционная Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 1 по 3 марта 2023 года.

Олег Петров.