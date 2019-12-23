Имущество крупного алтайского элеватора уйдет с молотка

В лот входит движимое и недвижимое имущество предприятия, находящееся в залогу Россельхозбанка. Это 19 земельных участков, крупоцех, профилакторий, гостиницу с прачечной и пекарней, лабораторию, склады, гаражный бокс, ж/д тупик, производственные помещения и различное оборудование. Всего 548 наименований.

Другой лот включает в себя незалоговое имущество элеватора, в том числе 14 земельных участков, парк техники, оборудование. Его начальная цена равна 20,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что основной имущественный комплекс «Ключесвкого элеватора» (земельный участок и здание элеватора) оставил себе залоговый кредитор предприятия — Сбербанк.

Что такое «Ключевской элеватор»

«Ключевской элеватор» признан банкротом 25 декабря 2015 года по заявлению другого зерноперерабатывающего предприятия — компании «Мельник». По данным арбитража, в реестр включены требования кредиторов более чем на 3 млрд рублей. Личными банкротами были также признаны совладельцы предприятия — экс-депутат АКЗС Юрий Титов и его супруга Наталья Титова, процедура не завершена.

Группа компаний «Ключевского элеватора», в которую входили сельхозпредприятия «Западное», НПХ «Целинное» в Ключевском районе и «Алтай» в Родинском, была одним из крупнейших агропромышленных объединений края. Все предприятия группы также проходят банкротство.