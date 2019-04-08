Сбербанк забрал в собственность главный актив крупного алтайского элеватора

Сбербанк принял решение оставить за собой основной актив «Ключевского элеватора»: производственное здание с участком и оборудованием. Это следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим предприятия.

Невостребованный актив

Имущество признанного банкротом «Ключевского элеватора» было заложено в Сбербанке, Россельхозбанке и Газпромбанке. Его выставляли на торги единым комплексом с лета 2018 года. но продать его так и не удалось.

Последние торги состоялись 27 января 2019 года. Начальная цена комплекса составила 231,8 млн рублей (в июле 2018 года — 257,6 млн рублей). Но и по этой цене его не продали: на торги не поступило ни одной заявки.

В связи с этим Сбербанк принял решение оставить имущество, заложенное в этом банке, за собой. Это означает, что имущество перейдет на баланс банка, и кредитное учреждение в дальнейшем будет само определять, как им распорядиться.

В состав заложенного в Сбербанке имущества входит основной актив: здание элеватора площадью 9,6 тыс. кв. метров и участок площадью 187 тыс. кв. метров. Как указано в картотеке арбитража, банк перечислил на счет «Ключевского элеватора» 20% от цены заложенного имущества (8,9 млн рублей при общей цене — 44 млн).

Чревато разрушением

Между тем, решение это не всех устроило. На собрании кредиторов «Ключевского элеватора», состоявшемся 21 марта, представители других кредиторов утверждали: реализация имущественного комплекса с разбивкой по лотам, с исключением того, что заложено в Сбербанке, может повлечь не только нарушение целостности производственного процесса, но и целостность самих зданий, вплоть до последующего их разрушения.

Тем не менее, решение передать Сбербанку заложенное в этом кредитном учреждении имущество по акту-приема передачи кредиторы приняли. Сейчас конкурсный управляющий пытается оспорить в суде их решение.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс-Сибирь», конкурсный управляющий просил суд запретить Росреестру регистрировать переход права собственности к Сбербанку, так как тот не компенсировал расходы на обеспечение сохранности предмета залога, на организацию и проведение торгов по его реализации в размере почти 2,1 млн рублей.

В Сбербанке пояснили, что не имеют подтверждающих расходы документов, и суд такой запрет не установил.

Что такое «Ключевской элеватор»

«Ключевской элеватор» признан банкротом 25 декабря 2015 года по заявлению другого зерноперерабатывающего предприятия — компании «Мельник». По данным арбитража, в реестр включены требования кредиторов более чем на 3 млрд рублей. Личными банкротами были также признаны совладельцы предприятия — экс-депутат АКЗС Юрий Титов и его супруга Наталья Титова, процедура не завершена.

Группа компаний «Ключевского элеватора», в которую входили сельхозпредприятия «Западное», НПХ «Целинное» в Ключевском районе и «Алтай» в Родинском, была одним из крупнейших агропромышленных объединений края. Все предприятия группы также проходят банкротство.