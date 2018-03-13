VIP-санаторий на Катуни перейдет в собственность банка

"Корону Алтая" на острове Пихтовый в Алтайском районе (в свое время сертифицированную на пять звезд) строила фирма "Зори". В ходе банкротства фирмы его выкупила "Росбыттехника", которая в свою очередь признана банкротом. Продать санаторий пытаются с осени прошлого года.

Но последние торги по продаже санатория, объявленные в конце февраля, признаны несостоявшимися. На них не поступило ни одной заявки, а залоговый кредитор "Банк Финсервис" направил конкурсному управляющему уведомление о том, что оставляет за собой выставленный на торги лот. В лот входило здание санатория на 48 мест площадью 5320 кв. метров и право аренды участка на острове площадью 24 тыс. кв. метров.

Как пояснил конкурсный управляющий "Росбыттехники" Сергей Царев, то, что залоговый кредитор оставил имущество за собой, означает, что имущество переходит на баланс банка, который в дальнейшем будет сам определять, как им распорядиться.

Санаторий выставили на торги посредством публичного предложения по начальной цене 254,58 млн рублей. По условиям торгов, начальная цена действует два дня, а затем снижается на 10%.

Цена отсечения, при которой торги прекращаются, составляет 30% от начальной. Последняя дата подачи заявок — 4 апреля. Но банк принял решение оставить за собой это имущество раньше: на баланс кредитного учреждения она перейдет по цене 229 млн рублей, то есть на 10% ниже стартовой. Уведомление об этом банк направил конкурсному управляющему и организатору торгов 1 марта.

Согласно закону, принять решение об этом залоговый кредитор может на любой стадии торгов посредством публичного предложения, пояснил Сергей Царев.

Между тем, судебные процессы о признании санатория самовольной постройкой, а права собственности у "Росбыттехники" отсутствующим, в которых активно участвует сын строителя "Короны Алтая" Зори Еганян, продолжаются.

По мнению Царева, именно это отталкивает потенциальных покупателей и, вероятнее всего, было причиной того, что на торги не подано ни одной заявки, а банк принял решение оставить имущество за собой.

Справка

Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах. Цена, по которой он ставит ее себе на баланс, определяется ценой, установленной для этого этапа торгов.