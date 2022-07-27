27 июля
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Экономика

Индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 100,8%

В Алтайском крае увеличился индекс промышленного производства. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики региона.

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

По итогам первого полугодия индекс составил 100,8%. В частности, наблюдается рост в сфере добычи полезных ископаемых (108,4%), обрабатывающих производствах (101%) и в энергетике (100,4%).

Позитивная тенденция наблюдается в выпуске одежды (+35,8%), бумаги и бумажных изделий (+23,9%) и электрооборудования (+17,6%).

Снижение отмечается в производстве резиновых и пластмассовых (-3,7%), металлических (-4,7%) и текстильных (-10,5%) изделий. В первом случае это связано с укреплением рубля, из-за чего на рынок стало поступать больше продукции из Азии, во втором — с ростом цен на металл, в третьем — с особенностями работы в рамках долгосрочных госконтрактов, уточнили в ведомстве.

Напомним, Барнаульский пивоваренный завод будет выпускать свою «Кока-Колу» по старинному секретному рецепту 1886 года, который разработали фармацевты из Атланты. Чтобы воссоздать рецепт, у алтайских производителей ушло полгода.

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