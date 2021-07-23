Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут в 2022 году, а могут и не вернуть

Главам нескольких министерств поручили проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вопросом займутся главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития — Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников.

Министерства проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий указанной категории россиян.

Впрочем, как уточнил источник, «вопрос пока не решен, так как ответ не получен».

Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

После этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что правительство ищет источники финансирования.