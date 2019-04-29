Инфляция в Алтайском крае опережает российский рост цен

В марте 2019 года инфляция в Сибири ускорилась до 5,7% после 5,5% в феврале. В Алтайском крае она составила 5,4% против 5,3% в среднем по России, сообщает Сибирское управление Банка России. Главные «виновники» ускоренного роста цен — продукты питания.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.

Почему инфляция в Сибири выше , а цены ниже?

Одну из причин более высокой инфляции в Сибири в Банке России видят в их удаленности — в стоимости товаров большую долю занимают транспортные расходы.

«В прошлом году сибирские компании очень сдержанно переносили в цены подорожавший бензин: их ограничивала высокая конкуренция и достаточно слабый потребительский спрос. Сейчас производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья», — сообщают в Банке России.

При этом, по словам начальника Сибирского управления Николая Морева, даже с учетом этого ускорения две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. То есть сибирская инфляция носит догоняющий характер относительно страны в целом.

Кроме того, по словам Морева, перенос повышения НДС на 2% в январе этого года в потребительские цены «в значительной мере закончен».

Что больше всего подорожало?

Среди продовольственных товаров быстрее дорожала продукция животноводства: все виды мяса, молоко, а также продукты их переработки (колбаса, мясные полуфабрикаты, сметана, кисломолочная продукция).

Также ускорился рост цен на муку, макаронные изделия и крупы из-за более дорогого зерна урожая 2018 года.

Деньги. Кредиты. СС0

«На стоимости продуктов сказался эффект низкой базы прошлого года, когда темпы роста цен на продовольствие в Сибири были существенно ниже, чем в России», — сказал Морев.

Замедлился рост цен на овощи, яйца, сахар, которые заметно дорожали в предыдущие месяцы. Доступнее по цене, чем год назад, были картофель и морковь.

Из-за роста предложения, по данным Сибирского управления Банка России, подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, яблоки и бананы.

Ускорение инфляции в сфере услуг связано с ростом стоимости железнодорожных и авиаперевозок.

Непродовольственные товары дорожали в основном умеренными темпами (ниже 4%). Замедлился рост цен на бензин и легковые автомобили, а их доля в потребительской корзине сибиряков велика. Дешевле, чем годом ранее, оставались телерадиотовары, компьютеры, средства связи.

Какой прогноз?

В Банке России считают, что пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом прогноз годовой инфляции снижен на конец 2019 года с 5,0−5,5 до 4,7−5,2%.

В первой половине 2020 года инфляция, как ожидается, вернется к 4%.