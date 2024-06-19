Инициативы РСХБ признаны лучшими социальными и ESG проектами России.

Пять социальных и ESG инициатив Россельхозбанка вышли в финал и завоевали первые места во всероссийской премии, демонстрирующей лучшие достижения в области корпоративной социальной ответственности, «Лучшие социальные и ESG проекты России». Всероссийская премия проводится с 2012 года и призвана поддержать лучшие инициативы в области ESG, экологии и социальной политики.

РСХБ как государственный банк и опорная организация устойчивого развития российского АПК содействует устойчивому развитию страны и разрабатывает ESG-* и социальные проекты, которые развивают сельское хозяйство и экологическое образование в регионах страны.

Среди инициатив РСХБ, занявших лидирующие позиции в премии за лучшие социальные проекты, есть как проекты узкой направленности для агробизнеса, так и финансовые инструменты банка.

1. ЭкоКарта

ЭкоКарта национальной системы платежных карт «МИР», с каждой клиентской транзакции по которой 0,25% от суммы операции направляется в Фонд «Экология» для реализации экологических инициатив. При этом собственные средства клиентов не расходуются, банк перечисляет часть своих доходов в поддержку реализации эко-инициатив.

2. Сохранение биоразнообразия озера Байкал

В прошлом году средства, полученные от транзакций по ЭкоКарте, а также финансовые пожертвования неравнодушных россиян и баллы программы лояльности «Урожай» РСХБ были направлены на выпуск 20 000 мальков краснокнижного сибирского осетра для дальнейшего выпуска в воды озера Байкал в целях сохранения биоразнообразия самого большого и глубокого пресноводного озера на земле.

В 2024 году в рамках реализации проектов по сохранению биоразнообразия РСХБ и Фонд «Экология» планируют выпустить более 70 тыс. мальков краснокнижного сибирского осетра в Байкал, что превысит количество выпущенных в прошлом году мальков более чем в три раза.

Полученная премия в очередной раз доказывает, что РСХБ не напрасно реализует проекты в области устойчивого развития. Это по-настоящему общечеловеческая миссия и для её воплощения в 2021 годы банк учредил Фонд «Экология». За 2,5 года в 400 наших экологических мероприятий приняли участие более 16 тыс. неравнодушных людей, — отметила заместитель Председателя Правления банка Анна Кузнецова.

3. «Школа фермера»

Социальный проект по поддержке фермерства в регионах «Школа фермера» Россельхозбанка продолжает своё развитие. За 4 года и 8 волн обучения уже более 5,5 тыс. россиян смогли научиться строить эффективный аграрный бизнес и получить новую профессию. За 3 месяца слушатели изучают технические и правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые, маркетинговые и бизнес-модели, а также учатся кооперироваться с крупными холдингами. Впервые «Школа фермера» открылась в сентябре 2020 года, и сейчас она уже охватывает 60 субъектов России.

Наш проект-призёр «Школа фермера» продвигает аграриев и их труд. Так, с 2020 года в рамках проекта выпускниками Школы стали более 5,5 тыс. человек. Они создают производства и рабочие места, развивают региональные бренды, повышают престиж села. Мы даём фермерам необходимые знания и практические навыки. Это повышает эффективность их работы и помогает сохранять численность сельского населения и улучшать условия жизни на селе, — сказал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

4. «Вкусные пятницы»

Каждому фермеру требуется место для реализации продукции. Россельхозбанк дает им такую возможность на местах собственных офисов, отделений, а также на площадках клиентов. «Вкусные пятницы» уже прошли свыше 8,4 тыс. раз, их посетили более полумиллиона человек. Свою продукцию представили 3,5 тыс. фермеров, а их общая выручка составила 315 млн рублей.

5. Фестиваль «Свое»

Однако главным мероприятием по обеспечению аграриев рынками сбыта стал фестиваль СВОЁ. С 2017 года фестиваль СВОЁ успел посетить пять федеральных округов, а фермеры реализовали свыше 250 тонн продукции. С каждым годом все больше регионов становятся площадкой для проведения фестиваля, выстраивая «мостик» между фермерами и покупателями, выстраивая цепочку продаж для малых и средних предпринимателей в сфере АПК и способствуя популяризации фермерской продукции.

* ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

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