Инновации в Алтайском крае уверенно выросли и вырвались на 6 место по стране

Инновации в Алтайском крае демонстрируют уверенный рост основных показателей, сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата.

Росстат опубликовал данные об инновационной деятельности крупных и средних организаций в 2020 году.

«В 2020 году уровень инновационной активности организаций Алтайского края вырос на 6,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом и составил 19,5%. По данному показателю регион располагается на 2 месте в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Томской области, и на 6 месте в целом по стране (в 2019 году — на 15 месте)», — рассказали в министерстве.

Число организаций, осуществляющих в крае технологические инновации, выросло на 9,2 процентных пункта — до 26,3%.

«Это позволило Алтайскому краю приблизиться к лидирующим российским регионам, переместившись с 4 на 2 позицию по Сибирскому федеральному округу и с 46 на 16 позицию по России», — уточнили в ведомстве.

Кстати, ранее Алтайский край попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему, а в Томске еще в 2015 году разработали «нанодом», который смогут построить лишь в 2046 году.