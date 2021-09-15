15 сентября 17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Инновации в Алтайском крае уверенно выросли и вырвались на 6 место по стране

Инновации в Алтайском крае демонстрируют уверенный рост основных показателей, сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата.

Саморазвитие, личностный рост.
Саморазвитие, личностный рост.
СС0.

Росстат опубликовал данные об инновационной деятельности крупных и средних организаций в 2020 году.

«В 2020 году уровень инновационной активности организаций Алтайского края вырос на 6,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом и составил 19,5%. По данному показателю регион располагается на 2 месте в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Томской области, и на 6 месте в целом по стране (в 2019 году — на 15 месте)», — рассказали в министерстве.

Число организаций, осуществляющих в крае технологические инновации, выросло на 9,2 процентных пункта — до 26,3%.

«Это позволило Алтайскому краю приблизиться к лидирующим российским регионам, переместившись с 4 на 2 позицию по Сибирскому федеральному округу и с 46 на 16 позицию по России», — уточнили в ведомстве.

Кстати, ранее Алтайский край попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему, а в Томске еще в 2015 году разработали «нанодом», который смогут построить лишь в 2046 году.

В Алтайском крае затраты на все виды инноваций увеличились на 25,9% и составили 8,9 млрд рублей.

Основная часть затрат представлена расходами на приобретение машин, оборудования, прочих основных средств (53,6%), проведение исследований, разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов (22,6%), прочими затратами, связанными с осуществлением инновационной деятельности (20,4%).

Кроме того, в 2020 году удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг вырос с 1,7 до 2,1% (среднее значение по Сибирскому федеральному округу — 1,7%).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость