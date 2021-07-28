29 июля
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Недвижимость

В Томске еще в 2015 году разработали «нанодом», который смогут построить лишь в 2046 году

Власти Томской области в 2046 году смогут реализовать проект высокотехнологичного дома, разработанный в Роснано, сообщает Mash.

Город будущего.
Город будущего.
ulibky.ru.

Речь идет о самодезинфицирующемся доме, в котором все должно быть суперинновационно.

«Стекло с нанопокрытием, удерживающее тепло и не пропускающее холод. Системы мониторинга и учета тепла и электроэнергии, а также дезинфицирующие краски с наночастицами», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланировали применение вермикулита — минерала из группы гидрослюд, имеющего слоистую структуру — в качестве утеплителя кровли.

Для капитального ремонта будут применять системы внешнего армирования из композитного волокна.


Однако инновации придется ждать до 2046 года. Томичи, которым обещают переселение из полуразрушенных домов, боятся, что не доживут до супержилищ с нанотехнологиями.

Ранее опубликовали рейтинг регионов, в котором проанализировали инновационное развития и определили готовность к будущему. Томская область оказалась на 67 месте из 85.

Кстати, в 2003 году в Алтайском крае рассказывали про инновационные дома из соломы и глины — не горят и не тонут, модные и недорогие, им не страшны жара, морозы и землетрясения.

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