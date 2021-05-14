«Интимная вещь»: российский миллиардер отреагировал на слова Мишустина о жадности бизнеса

Предприниматели услышали слова премьер-министра Михаила Мишустина, ранее заявившего о жадности производителей и торговых сетей, которая провоцирует рост цен, заявил владелец En+ Олег Дерипаска на заседании набсовета Института экономики роста имени Столыпина, пишет Forbes .

«Про жадный бизнес… Ну, жадный бизнес понял», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что предпринимателей интересует, как именно будет производиться регулирование вывода дивидендов за границу.

Кроме того, по мнению владельца En+, власти не должно интересовать, что предприниматель делает с полученной прибылью.

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью», — указал Дерипаска.

Что произошло

Премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 12 мая, заявил, что жадность отдельных представителей рынка стала причиной роста цен на продукты в России, пишет bfm.ru.

Он заметил, что бизнесмены повысили внутренние цены вслед за ростом мировых. Глава кабмина предупредил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Ранее миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале раскритиковал Росстат за «виртуозное жонглирование цифрами» при оценке уровня бедности в России. Позже миллиардер удалил пост, но скриншот сохранил РБК.

Высказывание Дерипаски прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень бедности вырос на фоне пандемии коронавируса, но в России его удалось сдержать благодаря точечным мерам поддержки граждан.