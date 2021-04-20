Кремль ответил российскому миллиардеру на обвинения в «жонглировании» цифрами о бедных

Накануне российский миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале раскритиковал Росстат за «виртуозное жонглирование цифрами» при оценке уровня бедности в России.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска.

<Позже миллиардер удалил пост, но скриншот сохранил РБК.>

Так он прокомментировал предварительные итоги 2020 года, которые Росстат опубликовал в середине апреля.

Согласно данным ведомства, в России в прошлом году 17,8 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, пишет polit.ru. То есть, 12,1% населения всей страны получают меньше 11 653 рублей (153,47 долларов, или 128,13 евро) в месяц.

Комментарий Пескова

Высказывание Дерипаски прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень бедности вырос на фоне пандемии коронавируса, но в России его удалось сдержать благодаря точечным мерам поддержки граждан.

«Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть. И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — сказал Песков.

Второй пост

После этого в телеграм-канале Дерипаски появился новый пост.

«Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — написал бизнесмен (авторская орфография сохранена).

Наезды

Ранее Дерипаска назвал странным удивление Путина ценам на продовольствие.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10−15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — писал Дерипаска в авторской колонке на «Эхе».

И продолжает: «Ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».

В июле 2020-го Дерипаска обрушился на власти за пофигизм в борьбе с санкциями. ерипаска заявил в интервью РБК, что Россия за все время нахождения под санкциями, так и не научилась им противостоять.

В США разработкой санкций против других стран занимаются пять тысяч человек, а контрмерами в России — всего четверо, отметил Дерипаска.