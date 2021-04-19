Российский миллиардер обвинил власти в занижении числа бедных россиян

Доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины населения России, а официальная статистика жонглирует цифрами, заявил в своем Telegram-канале российский миллиардер Одег Дерипаска.

По его мнению, бедными можно назвать 80 млн жителей страны, а не 17,8 миллиона, как утверждает Росстат. И никакого падения уровня бедности до минимума с 2014 года нет, считает предприниматель.

Дерипаска заявил, что ведомство за последние годы «научилось виртуозно манипулировать статистикой», и только благодаря этому приходится «читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью», пишет Lenta.ru. При этом, подчеркнул миллиардер, все достижения происходят исключительно на бумаге.

В 2020 году 17,8 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, следует из данных Росстата.

Ранее Дерипаска назвал странным удивление Путина ценам на продовольствие.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10−15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — писал Дерипаска в авторской колонке на «Эхе».

И продолжает: «Ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».

В июле 2020-го Дерипаска обрушился на власти за пофигизм в борьбе с санкциями.