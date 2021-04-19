19 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Российский миллиардер обвинил власти в занижении числа бедных россиян

Доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины населения России, а официальная статистика жонглирует цифрами, заявил в своем Telegram-канале российский миллиардер Одег Дерипаска.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

По его мнению, бедными можно назвать 80 млн жителей страны, а не 17,8 миллиона, как утверждает Росстат. И никакого падения уровня бедности до минимума с 2014 года нет, считает предприниматель.

Дерипаска заявил, что ведомство за последние годы «научилось виртуозно манипулировать статистикой», и только благодаря этому приходится «читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью», пишет Lenta.ru. При этом, подчеркнул миллиардер, все достижения происходят исключительно на бумаге.

В 2020 году 17,8 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, следует из данных Росстата.

Ранее Дерипаска назвал странным удивление Путина ценам на продовольствие.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10−15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — писал Дерипаска в авторской колонке на «Эхе».

И продолжает: «Ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».

В июле 2020-го Дерипаска обрушился на власти за пофигизм в борьбе с санкциями.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость