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Экономика

Российский миллиардер назвал странным удивление Путина ценам на продовольствие

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал странным то, что представителей власти удивляет рост цен на продовольствие, пишет stolica-s.su.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10−15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — пишет Дерипаска в авторской колонке на «Эхе».

И продолжает: «Ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».

Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки, уверен Дерипаска.

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — уверен бизнесмен.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассердился росту цен на продукты и дал чиновникам неделю на решение этой проблемы.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Они будут действовать до конца первого квартала.

Розничная цена на сахар снизится до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что меры для предотвращения роста цен нужно принимать не тогда, когда продукты уже подорожали. Систему реагирования нужно создавать заранее.

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