Инвестиции для галочки. Алтайскому энергоцентру седьмой раз пытаются найти хоть какого-то собственника

Энергоцентр в Белокурихе, построенный в 2009 году для обеспечения города-курорта теплом и электричеством, более пяти лет не могут пристроить в добрые руки. Собственник его обанкротился, а кредиторы погрязли в спорах, по какой цене его продавать. В конце августа энергоцентр в очередной раз выставили на торги.

Назло кризису

В 2009 году инвестиции в крае не просто упали — рухнули на 19%. На таком фоне завершение частного инвестпроекта по строительству энергоцентра с новейшими газопоршневыми двигателями американской фирмы Caterpillar было эффектным ответом мировому кризису.

Да не только кризису: с 2008 года размер инвестиций стал показателем (наряду с другими 42), по которому Москва оценивала эффективность работы исполнительной власти в регионах. И у Алтая появился повод поставить галочку.

1 октября на открытие энергоцентра съехались три тогдашних вице-губернатора (Сергей Локтев, Михаил Щетинин и Яков Ишутин), банкиры, поставщики, подрядчики и прочие уважаемые люди.

Локтев собственноручно разрезал красную ленточку. Заиграл духовой оркестр… А всего через два года собственник — московское ЗАО «Инновация» — подал в суд заявление о своем банкротстве. Выйти на прибыльную работу у него так и не получилось.

На открытии энергоцентра 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru На открытии энергоцентра 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru

Перспективы увидели банки

Этот проект задумала и начала реализовывать федеральная компания «Росгазификация». В тот момент «Росгазификация» была в фаворе у краевых властей: ведь она вложилась в газопровод к курорту и перевод на газ местной «кочегарки» — угольной котельной (компания стала совладельцем котельной).

Энергоцентр расположили на одной площадке с котельной («Теплоцентраль Белокуриха») — поначалу оба объекта планировали развивать вместе.

Но затем «Росгазификация» продала энергоцентр другому частному инвестору (ЗАО «Инновация», Москва). По неофициальным данным, у нее просто не нашлось денег на завершение проекта, окупаемость которого начала вызывать большие сомнения у менеджмента.

«Инновация» проект достроила — Московский инвестиционный банк в него поверил и выдал кредиты. Но энергоцентр, в строительство которого вложили 1,3 млрд рублей, так и не реализовал свои возможности. В 2013 году «Инновацию» признали банкротом.

На открытии энергоцентра 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru

Площадка для будущих банкротов

Изначально киловатт-час, вырабатываемый этой небольшой станцией, был примерно вдвое дороже, чем на оптовом рынке.

А вот цена гигакалории, по предварительным расчетам, должна была стать намного ниже, чем у основного поставщика тепла в городе — компании «Теплоцентраль Белокуриха» (соседа по площадке).

Между тем, с 2009 года энергоцентр так и не начал подавать тепло в сеть — этому, по неподтвержденным сведениям, якобы препятствовал сосед по площадке, который не намеревался терять выручку.

На открытии энергоцентра 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru

В итоге энергоцентр с момента запуска продавал только электричество по цене оптового рынка минус надбавка покупателя («Алтайэнергосбыта»). В то время как себестоимость складывалась существенно выше опта.

Не удивительно, что фирма из Самары («ПрогрессАгроПром»), аффилированная с одним из кредиторов, которой передали объект в аренду, тоже обанкротилась.

В общем, площадка для инноваций и инвестиций стала гиблым местом для бизнеса — вместе с киловатт-часами объект с высокоэффективным оборудованием год за годом генерировал убытки.

На открытии энергоцентра 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru

Железо не нашло покупателей

Сейчас энергоцентр потихоньку функционирует. По словам председателя Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова, работают 1−2 газопоршневых двигателя из восьми, электроэнергию у него покупает «Алтайэнергосбыт», тепло не востребовано, как и раньше.

А судя по материалам арбитража, конкурсные управляющие пытаются пристроить объект хоть какому-то собственнику с 2014 года.

Сначала на торги выставляли «железо» (восемь газопоршневых агрегатов и все, что связано с производством) и право аренды участка. Затем по решению кредиторов имущество «Инновации» вложили в капитал нового акционерного общества «Белокуриха ТЭС», и стали продавать его акции — пакет в 100%.

Правда, кредиторы долго не могли определиться с «ценником». Первые торги начались с 600−540 млн рублей (за «железо»). Потом начальную цену торгов резко понизили до 218−197 млн (но уже за акции). А в 2020 году повысили до 435 млн.

Открытие энергоцентра в Белокурихе 1 октября 2009 года. Altairegion22.ru

31 августа начался седьмой по счету аукцион, за акции теперь просят 392 млн. Но в том, что дорогостоящий актив удастся пристроить в хорошие руки, есть большие сомнения — проект вряд ли когда-нибудь будет приносить прибыль.

Никогда не окупятся

Подобные проекты могут иметь смысл, только если их строить рядом с крупным предприятием и использовать для его собственных нужд, считает Виктор Мещеряков.

В этом случае исключаются платежи за услуги по передаче электроэнергии и оптовому рынку, а также сбытовая надбавка — и стоимость электроэнергии может стать выгодной для предприятия.

Сегодня, с учетом устройства нашего энергетического рынка, энергоцентр в Белокурихе никогда не будет прибыльным, вырабатываемая им электроэнергия слишком дорогая, — полагает эксперт.

По словам Виктора Мещерякова, в свое время в правительстве края прорабатывалась возможность передачи энергоцентра в «Алтайкрайэнерго», которая обслуживает город-курорт. Но, очевидно, в энергокомпании, подсчитав плюсы и минусы, идею не приняли.

Утешает лишь то, что вкладывались в проект только частные инвесторы — они же теперь и несут за его странную судьбу какую-никакую ответственность.