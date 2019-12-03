«Надо заводы перестраивать»: Виктор Мещеряков рассказал о прибыли, инвестициях и замене людей машинами

Нынешний год алтайская промышленность может закончить с рекордными показателями по прибыли — такого не было уже много лет. В отраслевом союзе полагают: положительно на ситуацию повлияло энергосбережение, которым очень активно занимаются местные предприятия. Какие еще события были характерны для нынешнего года, рассказал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая.

Краткое содержание

Сразу два завода

— Для алтайской промышленности нынешний год был чем-то особо характерен? Какие события , тенденции вы могли бы отметить?

— В 2019 году в регионе были запущены два огромных предприятия — Павловский деревообрабатывающий комбинат и Заринский кожевенный завод. Таких масштабных открытий не было уже давно. Я считаю, это очень значимые события.

В целом же нынешний год проходит в русле уже сложившейся тенденции постепенного эволюционного развития алтайской промышленности. Да, у нас нет резких скачков, но и падений тоже удается избегать. Со времен первого кризиса в 2008—2009 годах идет рост производства, пусть и небольшой — от 1 до 3%.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

В Алтайском крае достаточно диверсифицированный принцип построения промышленности, есть много разноплановых предприятий. И когда проблемы возникают в одном секторе, они нивелируются ростом в другом.

— В прошлые годы два крупных предприятия — «Алтайвагон» и «Алтай-Кокс» — делали статистику по промпроизводству в крае. Сейчас так же сильна эта зависимость? Может , кто-то другой выходит на первый план?

— Если рассмотреть историю алтайской промышленности, то станет понятно, что пищевое направление всегда было на первом месте. В 30-х годах, когда в Барнауле построили меланжевый комбинат, вышла на второе место легкая промышленность. В послевоенные годы «пищевка» была также на первом месте, второе заняло машиностроение. В 70-е годы на третьем месте разместилась химическая отрасль.

Сейчас структура промпроизводства региона остается примерно такой же.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

Из 400 млрд рублей, что заработают наши предприятия на выпуске продукции в 2019 году, около 130 млрд приходится именно на пищевое направление. «Алтай-Кокс» выпустит продукции на сумму около 55 млрд рублей, «Алтайвагон» (вместе с Рубцовским филиалом) — более 30 млрд.

— Этих 2−3% роста , о которых вы говорите , достаточно для качественного развития?

— Этого, конечно, недостаточно для серьезного рывка, темпы производства необходимо увеличивать. Но надо учитывать, что алтайская промышленность привязана к макроэкономическим показателям, которые складываются в стране.

ВВП в России ежегодно увеличивается в пределах 1,5%. Я считаю, что для серьезного промышленного роста должна расти вся экономика.

Андрей Ляпунов , Виктор Мещеряков. Олег Богданов , altapress.ru

Отдать должное налоговой

— На экспертном совете в ИД «Алтапресс» вы отметили , что прибыль предприятий по итогам года вырастет примерно на 5 млрд. За счет чего это происходит?

— В 2016 году прибыль алтайских предприятий была на уровне 16 млрд рублей, в 2017-м — 22 млрд, в 2018-м — 18 млрд. По данным за восемь месяцев, этот показатель уже составлял почти 19 млрд. Можно спрогнозировать, что по итогам года он будет на уровне 24−25 млрд рублей.

Во-первых, все предприятия по мере возможностей работают над издержками, снижая тем самым себестоимость продукции. Сокращают потребление тепла и электроэнергии, закупают производительное энергосберегающее оборудование. Увеличение валового производства при сокращении издержек, естест­венно, дает прибыль.

Во-вторых, надо отдать должное деятельности налоговой службы. Сегодня предприятию гораздо выгоднее работать по прозрачным схемам, избегая нарушения и последующих штрафов.

Налоги. СС0

Прибыль не скрывается, она декларируется, и с нее отчисляются налоги.

— Вы также говорили , что число убыточных обрабатывающих предприятий составляет 20%. Что с ними в итоге происходит и какова их дальнейшая судьба?

— Дело в том, что в промышленности в один год ты можешь быть с прибылью, в другой — с убытками. Бывает так: объемы реализации снизились, постоянные издержки остались. В такой ситуации, как правило, принимаются экстренные меры — кто-то сокращает персонал, кто-то сдает в аренду неиспользуемые площади, кто-то приостанавливает программу модернизации. На следующий год положение выравнивается. Это обычная ситуация.

Помимо убыточных у нас есть ряд так называемых низкорентабельных предприятий. Они работают в плюсе, но совсем незначительном. В основном рентабельность промпредприятий колеблется от 3 до 15%. У кого больше — тех единицы.

Виктор Мещеряков. Олег Богданов , altapress.ru

— Так уж получилось , что , говоря об уровне заработной платы , ориентиром у нас является среднее краевое значение в 26 тыс. рублей , но очевидно , что это далеко не тот показатель , которым можно гордиться. Как поднять зарплату в промышленности до действительно приемлемого уровня?

— Средний показатель по промышленности действительно небольшой, учитывая, что подсчет ведется в том числе и по малым предприятиям, где зачастую платят по «минималке». Могу сказать, что на большинстве заводов, которые входят в наш союз, уровень заработной платы начинается от 35 тыс. рублей.

— Ежегодно алтайские предприятия вкладывают в модернизацию порядка 20−22 млрд рублей. А сколько надо для действительно качественного технологического рывка?

— Мы периодически проводим исследования, касающиеся состояния основных фондов в промышленности. Ежегодное их обновление составляет лишь 6%, а надо в два раза больше. При этом износ оборудования — 70%. Считается нормальным, если этот показатель находится на уровне 40%. Чтобы его достичь, объемы инвестиций необходимо увеличить как минимум в два раза.

Павловский ДОК. Анна Зайкова.

Оборонке сокращают заказ

— Какие три перспективных проекта вы бы выделили в 2019 году?

— Я уже их назвал — Павловский ДОК и Заринская кожевенная фабрика. Важность этих проектов в том, что они позволили создать новые рабочие места.

Крупный инвестиционный проект сейчас реализует компания «Сибирь-Полиметаллы». К 2026 году планируется полностью освоить Корбалихинское месторождение и вдвое увеличить мощности Рубцовской обогатительной фабрики, которая в перспективе сможет перерабатывать около 1,5 млн тонн сырья.

Все это позволит увеличить выпуск продукции в два-три раза.

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы». altairegion22.ru

— Недавно была озвучена проблема с госзаказом в оборонном секторе , но не названы способы ее решения. Есть ли у предприятий и местных властей рычаги , чтобы повлиять на эту ситуацию?

— Реальных рычагов на местном уровне фактически нет, но замалчивать проблему все равно нельзя. Дело в том, что в 2020 году заканчивается период масштабного перевооружения армии. Этот процесс сейчас идет опережающими темпами. Ожидается, что объем заказов в ближайшие годы существенно снизится.

В этой связи оборонным предприятиям предлагается переходить на производство гражданской продукции. На словах все просто, а как сделать на деле, когда все оборудование заточено под выпуск специзделий, не понятно.

Директора говорят: чтобы выполнить задачи по гражданке, надо заводы перестраивать заново. И это при условии, что эффективных программ поддержки промышленности в России нет, кредиты остаются недоступными.

АЗПИ. Анна Зайкова

Потребность в кадрах снижается

— Часто наши предприниматели негодуют , почему в крае поддерживают и продвигают только крупный бизнес. Есть ли реально работающая программа поддержки среднего и малого сектора промышленности?

— Я не согласен, что для малого бизнеса нет никаких инструментов поддержки. Есть фонд микрозаймов, есть гарантийный фонд Алтайского края. Плюс к этому существуют варианты поддержки — и очень существенные, из федерального центра.

С поддержкой крупных промышленников все гораздо сложнее. На уровне федерации уже шесть лет существует фонд развития промышленности, воспользоваться средствами которого на 300 млн рублей смог только «Алтайский завод прецизионных изделий». Четыре завода участвуют в программе поддержки по постановлению правительства РФ № 1432.

В Алтайском крае существует свой фонд развития. В 2018 году в нем было заложено 400 млн рублей, до конца этого года добавят еще 150 млн. Эти деньги уже освоены, и очевидно, что их недостаточно. Надо учитывать, что это не субсидии, а заемные средства под 5% годовых.

Кредит. СС0

Меры государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае фактически недоступны из-за завышенных критериев. Например, средняя заработная плата на предприятиях должна быть на уровне Сибирского федерального округа, а это не всегда возможно.

На следующий год по семи направлениям поддержки в бюджете края заложено 150 млн рублей — это компенсация процентной ставки, налога на имущество, затрат на технологическое присоединение и другое. Критерии отбора обещают сделать мягче.

— Почти каждое собрание союза промышленников не обходится без обсуждения кадрового вопроса. Выработали ли вы для себя стратегию , как сохранять сотрудников?

— При обсуждении кадров в промышленности надо иметь в виду, что потребность в сотрудниках будет постоянно снижаться. На местных предприятиях уже не нужно столько работников, сколько выпускает даже один технический университет.

Автоматизированный участок по производству колесных пар. Пресс-служба «Алтайвагона».

На заводах идет модернизация, которая сама по себе подразумевает замену ручного труда автоматизированным. С процессом технического перевооружения промышленности будут нужны совсем другие специалисты, рабочих профессий останутся единицы. С этим ничего не поделаешь. Проблему занятости нужно решать через создание новых производств.

Специальный вопрос

— Есть ощущение , что в Алтайском крае складывается новая каста молодых амбициозных промышленников , например «Зиас Машинери», «СиСорт». Как вы к ним относитесь?

— Очень положительно. Многие из них пришли в промышленность в 2000-х годах, начинали с торговли.

«Зиас Машинери» планирует вдвое увеличить объем выручки. altairegion22.ru.

Это молодые ребята, которые мыслят по-другому, видят рынки сбыта, участвуют в выставках, активно работают на экспорт.

Пока их предприятия в общем объеме производства занимают небольшую долю, но главное, что они развиваются.

Огорчает лишь то, что прогрессивные люди все чаще уезжают из Алтайского края и создают новые предприятия уже за его пределами.