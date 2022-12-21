Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле: текущий год превзошел все ожидания

— Ирина Анатольевна , давайте обозначим главные тенденции произошедшего в финансовой сфере страны.

— В целом банковский сектор довольно быстро перестроился, несмотря на серьезные ограничения и изменения. Деловая активность если и замедлилась, то не сильно и очень быстро вернулась к привычным темпам.

Всем известные события способствовали значительному перераспределению сил на банковском рынке, преобразованию потребностей клиентов. Юридические лица, естественно, перенесли сильное потрясение после нескольких изменений Банком России ключевой ставки, поскольку к ней были привязаны кредиты, выданные не по фиксированной, а по плавающей ставке. Отдаю должное мерам государственной поддержки — ведь они стали реакцией на панический спрос населения на наличные средства. На нас это тоже сказалось — буквально не успевали загружать деньги в банкоматы ранней весной…

Потом, как мы помним, появились интересные предложения по вкладам у всех банков. Все это позволило не провалиться нам всем в бездну экономического негатива. Да, юридические лица пострадали от ограничений в части проведения валютных операций. Не скрою, это привело к небольшом оттоку клиентов у банков. Если говорить об Альфа-Банке, то мы успешно заместили выпавшие доходы от сделок с валютой другими источниками. По финансовым показателям 2022-й закроем точно не хуже, чем 2021-й, не исключено, что даже лучше — поступательный рост прибыли очень серьезный.

— А конкретно в цифрах?

— В прошлом году мы заработали 1,619 млрд рублей, к концу текущего ожидаем 1,650 млрд чистой прибыли. Считаю, что при таком огромном количестве вводных, как в 2022-м, то, что мы смогли не только не упасть, а показать рост — признак серьезного профессионализма нашей команды. Прирост клиентской базы малого и среднего бизнеса у нас составил 22%. Очень хорошо приросли базой физических лиц, у нас 130 тысяч активных клиентов, судя по данным за десять месяцев этого года.

— С чем это связываете?

— В этом году мы активно развивали новый канал продаж — доставка банковских продуктов на дом, в офис, в любую точку города после заказа на сайте банка или в мобильной версии банка. Сейчас мы расширяем навигацию до 100 км за пределами черты Барнаула. Наша глобальная задача — быть доступными для клиента повсюду: будь это офисы в городах с количеством жителей свыше 100 тысяч человек или эффективная работа курьерской сети.

В нашем регионе это особенно важно, учитывая, что Алтайский край имеет много крупных и средних населенных пунктов. Также мы развиваем зарплатное направление — уже 40 тысяч жителей Алтайского края получают заработанную плату на нашу карту. Модернизируем наши офисы, услуги, сервисы, продукты, основательно вкладываемся в маркетинг.

Как коммерческий банк мы не можем позволить себе лишних трат, поэтому по максимуму используем любой имеющийся у нас ресурс, начиная со специалистов, заканчивая рекламными кампаниями. Очень достойно зарекомендовали себя наши Phygitalофисы: на Павловском тракте, 251А и на Антона Петрова, 219Б. Напомню, что Альфа-Банк планирует перевести всю свою сеть в этот формат. Кроме того, мы находимся в поиске подходящих помещений и в других городах Алтайского края для расширения своей сети на территории региона.

— Так и не появилось у вас желания заходить в сторонние бизнесы , создавая собственную экосистему , как это делают другие банки?

— «Альфа Групп» — уже крупнейшая структура, в которую входят Альфа-Банк, «АльфаСтрахование» (один из лидеров страхования на Алтае), «АльфаСтрахование-ОМС», Росводоканал (98% абонентов города), «Билайн» (входит в ТОП-3 операторов связи), Альфа-Лизинг и прочее. Причем все они финансово успешны сами по себе и не влияют на бизнес других участников группы. Все мы активно взаимодействуем между собой формально и неформально, обмениваемся опытом и наработками, прямо сейчас готовим совместную большую презентацию о том, чем можем быть полезны местным властям. К слову, «Билайн», например, задействован в нашей доставке кредитных карт. Так что синергия имеет место, просто у нас нет нужды заниматься непрофильными областями.

— Что скажете по поводу остальной статистики?

— Понятно, что статистика по году не окончательная, но общий объем привлеченных нами средств приближается к исторической отметке в 30 млрд рублей. Кредитный портфель (розничный, малый и средний бизнес) перевалил за 18 млрд рублей. Изменение ключевой ставки в первое полугодие буквально обрушило ипотечный и кредитный рынок в целом. Спрос начал восстанавливаться в июне, а в сентябре ипотека снова приостановила свое развитие, однако наша цель — увеличить долю Альфа-Банка на Алтае сохранилась.

Ограничения коснулись и операций с валютой, но мы стремимся предложить клиентам альтернативные инструменты для инвестиций — например, китайский юань, драгоценные металлы, акции и облигации российских предприятий. Рынок меняется, но его работа не останавливается. Постоянно предлагаются новые продукты для клиентов.

— То есть результатами труда в 2022-м вы довольны?

— Абсолютно. За это большое спасибо нашей команде Альфа-Банка. По мнению авторитетного портала banki.ru, мы стали в этом году «Самым результативным банком», «Лучшим инвестиционным банком», «Лучшим private-банком» в 13 номинациях и «Банком года». Думаю, залогом успеха стала наша высокая технологичность, привлекательная и действительно выгодная линейка карт, индивидуальный подход к каждому клиенту.

По поводу первого могу сказать, что над тем, чтобы поддерживать функциональность наших сервисов, ежедневно работает аналитический центр, сотрудники отслеживают работу приложения в разных условиях, в том числе поведения потребителя дома, в транспорте, на работе и так далее. В наших офисах все также работают бизнес-тренеры, сотрудников учим и адаптируем — нередко из непрофильных отраслей. Планируем в следующем году наращивать свою долю рынка во всех сферах, поскольку позиционируем себя как современный и универсальный банк — для физических и для юридических лиц.