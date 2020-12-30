Ирония судьбы. Новейшие технологии стали проблемой при открытии алтайского завода «Русская кожа»

Новый завод группы компаний «Русская кожа», построенный в Заринске в 2019 году, почти год не мог получить от надзорных органов разрешение на ввод в эксплуатацию, так как при его строительстве применили новейшие зарубежные технологии. Теперь завод работает, и уровень загрузки мощностей уже позволил ему преодолеть точку безубыточности, рассказал врио министра экономического развития края Анатолий Нагорнов.

Причина задержки — новые технологии

Технический запуск Заринского кожевенного завода, построенного с нуля группой компаний «Русская кожа», произошел в октябре 2019 года. В строительство завода вложено около 2,5 млрд рублей.

Однако запустить его в эксплуатацию удалось только в сентябре 2020 года. Такой срок получения разрешения Анатолий Нагорнов объяснил применением при проектировании и строительстве новейших технологий.

«По сути, зарубежные достижения были адаптированы под существующие в нашей стране нормы и стандарты. Поэтому экспертиза проектной документации, проверка согласующими органами ее соответствия стандартам и нормам и сама приемка потребовали определенного времени, которое оказалось чуть больше, чем планировали», — сказал Нагорнов.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Уровень загрузки — 30−40%

Все разрешительные документы предприятие в Заринске «Русская кожи Алтай» получило в сентябре. И в этом же месяце завод начал работать. По данным Анатолия Нагорнова, в четвертом квартале 2020 года загрузка мощностей составила 30−40%.

«Это чуть выше точки безубыточности. На проектную мощность предприятие выйдет в соответствии с бизнес-планом», — сказал врио министра.

Ранее altapress.ru сообщал, что максимальный объем переработки завода — 600 тонн сырья в месяц (шкур КРС, свиней, овец и коз). По сообщению телеканала «Вести Алтай», полная загрузка предприятия произойдет, согласно планам предприятия, в 2021 году.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Белки и жиры в перспективе

По словам Анатолия Нагорнова, на площадке кожевенного завода прошли встречи с потенциальными поставщиками сырья: мясоперерабатывающими предприятиями и сельхозпредприятиями.

Речь на ней шла, в том числе, о качестве сырья: «В том плане, что чем лучше сырье, тем больше плата за него», — сказал Нагорнов.

А в 2021 году предприятие планирует открыть новые направления, которые реализуют другие предприятии ГК «Русская кожа» — это, в частности, производство белковой кормовой добавки для животных, технического жира и ряда других.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

В целом предполагается запуск 4−5 связанных с переработкой кожи направлений.

Судьбу предприятия врио министра прокомментировал так.

Инициаторы проекта и власти края делают все, чтобы «судьба у этого предприятия была хорошая, длинная и способствовала тому, чтобы у сельхозтоваропроизводителей края появился еще один рынок сбыта кожевенного сырья».

Подробно о Заринском кожевенном заводе и его производственных планах altapress.ru писал ранее.