Ирония судьбы. Новейшие технологии стали проблемой при открытии алтайского завода «Русская кожа»

Причина задержки — новые технологии
Технический запуск Заринского кожевенного завода, построенного с нуля группой компаний «Русская кожа», произошел в октябре 2019 года. В строительство завода вложено около 2,5 млрд рублей.
Однако запустить его в эксплуатацию удалось только в сентябре 2020 года. Такой срок получения разрешения Анатолий Нагорнов объяснил применением при проектировании и строительстве новейших технологий.
«По сути, зарубежные достижения были адаптированы под существующие в нашей стране нормы и стандарты. Поэтому экспертиза проектной документации, проверка согласующими органами ее соответствия стандартам и нормам и сама приемка потребовали определенного времени, которое оказалось чуть больше, чем планировали», — сказал Нагорнов.
Уровень загрузки — 30−40%
Все разрешительные документы предприятие в Заринске «Русская кожи Алтай» получило в сентябре. И в этом же месяце завод начал работать. По данным Анатолия Нагорнова, в четвертом квартале 2020 года загрузка мощностей составила 30−40%.
«Это чуть выше точки безубыточности. На проектную мощность предприятие выйдет в соответствии с бизнес-планом», — сказал врио министра.
Ранее altapress.ru сообщал, что максимальный объем переработки завода — 600 тонн сырья в месяц (шкур КРС, свиней, овец и коз). По сообщению телеканала «Вести Алтай», полная загрузка предприятия произойдет, согласно планам предприятия, в 2021 году.
Белки и жиры в перспективе
По словам Анатолия Нагорнова, на площадке кожевенного завода прошли встречи с потенциальными поставщиками сырья: мясоперерабатывающими предприятиями и сельхозпредприятиями.
Речь на ней шла, в том числе, о качестве сырья: «В том плане, что чем лучше сырье, тем больше плата за него», — сказал Нагорнов.
А в 2021 году предприятие планирует открыть новые направления, которые реализуют другие предприятии ГК «Русская кожа» — это, в частности, производство белковой кормовой добавки для животных, технического жира и ряда других.
В целом предполагается запуск 4−5 связанных с переработкой кожи направлений.
Судьбу предприятия врио министра прокомментировал так.
Инициаторы проекта и власти края делают все, чтобы «судьба у этого предприятия была хорошая, длинная и способствовала тому, чтобы у сельхозтоваропроизводителей края появился еще один рынок сбыта кожевенного сырья».
Подробно о Заринском кожевенном заводе и его производственных планах altapress.ru писал ранее.