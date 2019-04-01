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Экономика

«Иткульский спиртзавод» выплатил часть долгов по зарплате

«Иткульский спиртзавод» погасил задолженность по зарплате перед 352 работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Предприятие выплатило более 6 млн рублей.

"Иткульский спиртзавод"
"Иткульский спиртзавод"
altairegion22.ru

Ведомство установило, что работники не получали зарплату с 28 февраля. Задолженность перед 376 сотрудниками спиртзавода составляла 9 017 739 рублей.

Руководителю предприятия надзорное ведомство выдало представление, а также его привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы. Одной из санкций предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

29 марта прошло первое заседание рабочей группы по урегулированию ситуации на заводе. По словам краевых властей, собственники предприятия ищут дополнительные источники финансирования.

Как ранее сообщал altapress.ru, 6 апреля жители села Соколово Зонального района, где располагается «Иткульский спиртзавод» планируют выйти на митинг.

25 марта работники завода уже собирались на стихийное собрание.

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