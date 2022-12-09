Представители «Алтайлеса» обменялись опытом внедрения бережливого производства

День информирования о результатах полугодового периода реализации проекта по оптимизации процесса производства домокомплектов из клееного бруса состоялся 30 ноября на ООО «Содружество» для представителей предприятий лесной холдинговой компании «Алтайлес». Это уже второй проект на ООО «Содружество», реализуемый в рамках нацпроекта «Производительность труда» согласно плана тиражирования ранее полученного опыта при консультационной поддержке экспертов РЦК.

На встрече присутствовало более 40 человек, в том числепрезидент холдинга Михаил Ключников, а также руководители и сотрудники других предприятий, входящих в лесную холдинговую компанию: ООО «Рубцовский ЛДК», ООО «Каменский ЛДК», ООО «Павлоский ДОК».

В качестве приглашенных гостей на дне информирования были заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов и руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Александр Вагенлейтер.

Презентуя итоги работы коллектива на очередном проекте, замдиректора по производству Андрей Касьяненко рассказал, что благодаря мероприятиям нацпроекта время протекания процесса производства одного кубометра домокоплектов удалось сократить на 47%, выработка на каждого сотрудника выросла на 57%, а себестоимость готовой продукции снизилась на 7%.

Также Андрей Касьяненко подчеркнул, что высокая эффективность методики повышения производительности труда путем формирования производственной системы с помощью инструментов и методов бережливого производства в очередной раз была подтверждена на практике.

Спикер выразил благодарность экспертам РЦК за профессионализм, комфортную совместную работу, терпение и, в целом, за взаимовыгодное сотрудничество.

Президент лесной холдинговой компании «Алтайлес» Михаил Ключников, в свою очередь, обратил внимание на существенных изменениях в производстве, которое работает с 2009 года и поблагодарил всех членов рабочей группы за вовлеченность в изменения, преданность компании и столь высокие результаты.

Генеральный директор холдинга Иван Ключников отметил высокий уровень доверия между РЦК и холдингом, сформированный на опыте реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Также он анонсировал, что проектная деятельность на предприятиях не закончится, и будет развиваться поступательно по всем направлениям деятельности.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.