Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае за 2022 год

Уже четвертый год в Алтайском крае реализуется национальный проект «Производительность труда». В 2022 году в нем участвуют 72 предприятия. К концу 2024 года количество компаний должно увеличиться до 88.

Из 72 участников 60 уже сократили время протекания процессов на пилотных участках в среднем в 2,1 раза, а выработку на одного рабочего увеличили в полтора. Теперь предприятия перестраивают работу остальных цехов и поточных линий по данному образцу.

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» сотрудников предприятий-участников обучают инструментам бережливого производства. Кроме того, с 2021 года проводят обучение региональных команд из числа сотрудников органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений. В настоящее время в крае свою квалификацию повысил 1571 человек (при плане на конец 2022 года — 1183 человека). Сформировался целый «пласт» людей, владеющих информацией в данной области и применяющих ее в практический деятельности.

В обучении используют площадку «Фабрика процессов». В 2021 году ее дополнили модулем «Фабрика офисных процессов». «Фабрики» расположены в центре «Мой бизнес». Такое интегрирование площадки в пространство «Мой бизнес» позволило охватить не только предприятия, входящие в периметр нацпроекта, но и презентовать инструменты бережливого производства субъектам малого предпринимательства. Всего на «Фабриках» проведено более 50 тренингов.

Участники национального проекта «Производительность труда». КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Говоря об адресной работе экспертов на предприятиях, необходимо отметить, что в 2022 году свою деятельность в крае завершили представители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Их ресурсный план для Алтайского края исчерпан, но в регионе остается собственное ядро специалистов — эксперты сертифицированного регионального центра компетенций.

Александр Вагенлейтер,

руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края:

— Каждый эксперт регионального центра прошел соответствующую подготовку и сертификацию в соответствии с его функциональными обязанностями. Команда РЦК завершила работы по оптимизации пилотных потоков на более чем 25 алтайских предприятиях. Результаты ничуть не хуже, чем у наших наставников — федеральных экспертов.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предприятиям доступен ряд мер государственной поддержки.

Участники национального проекта «Производительность труда». КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Например, льготные займы Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн. рублей на срок до пяти лет под 1% годовых на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях.

Заявителю необходимо быть участником региональной программы повышения производительности труда, получить сертификат Федерального центра компетенций о наличии у компании ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности или получить протокол по созданию производственного потока-образца по итогам работы с федеральным или региональным центрами компетенций.

Сергей Кореннов,

замминистра экономического развития Алтайского края , руководитель региональных проектов нацпроекта «Производительность труда»:

— Популярными системными мерами в Алтайском крае остаются программы обучения управленческих кадров «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». По данным программам за период с 2019 по 2022 годы обучение прошли более 150 человек.

Участники национального проекта «Производительность труда». КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

«Лидеры производительности» — уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда. С 2019 года данную профессиональную переподготовку по программе прошли 126 человек

Еще одно направление в реализации регионального проекта — развитие движения рационализаторов. Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия) организуют проведение ряда мероприятий — таких, как создание точек кипения Hi-Tech, проведение Кубка по рационализации, проведение цикла онлайн лекций «Марафон рационализаторов», обучение по программе «Рационализаторство».

В 2022 году запустили платформу «эффективность.рф», которая позволяет определить цифровую зрелость предприятия, разработать общий план цифровизации, подобрать программные продукты и меры государственной поддержки, составить план внедрения и обучения. Услуги предоставляет АНО «Цифровые технологии производительности».

Участники национального проекта «Производительность труда». КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Ежегодно в крае проводится конкурс «Лучшие практики наставничества» по четырем номинациям («Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в области прорывных технологий»).

Его целью является выявление и распространение передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда и тиражирование эффективных практик наставничества в Алтайском крае. Победители и призеры награждаются дипломами Губернатора Алтайского края. Победители также могут принять участие в федеральном этапе конкурса.

Участники национального проекта «Производительность труда». КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Стоит отметить, что национальный проект с каждым годом набирает все большую популярность среди предпринимательского сообщества. Например, с 2021 года проходит слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству, где сотрудники предприятий повышают свои компетенции не только в области бережливых технологий, но и улучшают коммуникативные навыки, необходимые для передачи знаний своим коллегам. В первый год организации слета в нем приняли участие 52 представителя из 30 алтайских компаний, в 2022 году количество участников составило уже 60 человек из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта и представителей органов исполнительной власти региона.

Коммуникативные мероприятия вызывают активный отклик среди предприятий-участников нацпроекта, а также доказывают эффективность и обоснованность их проведения. Подобные слеты планируют проводить на регулярной основе.