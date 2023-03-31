Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Бурановское».

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» по результатам шести месяцев подвели 30 марта 2023 года на ООО «Бурановское». В мероприятии приняли участие: коллектив предприятия, эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представитель Министерства экономического развития Алтайского края, глава и руководитель комитета по сельскому хозяйству Администрации Усть-Калманского района, руководители и сотрудники ООО «Агро-Восточный» и ООО «Чарышский».

Анализируя пилотный поток «Оптимизация потока производства сырого молока», рабочая группа совместно с РЦК выявила 52 проблемы. На эталонном участке доильного зала сотрудники производства реализовали мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу производственный анализ, инфоцентр базы.

Благодаря применению инструментов бережливого производства на эталонном участке также были внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр предприятия, стенд решения проблем, организованы рабочие места по системе 5С, а также разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке.

По итогу проведенных мероприятий выработка на потоке повысилась на 12%, количество коров на лечении снизили на 69% и время протекания процесса от отела до отгрузки молока уменьшили на 71%.

В рамках совещания с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы главный экономист руководитель проектного офиса Анна Земзюлина презентовала достигнутые результаты проекта и решения, которые повлияли на достижение показателей, представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года.

В целях тиражирования знаний на предприятии по программе Федерального центра компетенций (ФЦК) подготовлены четыре инструктора по инструментам бережливого производства, проведены первые обучения для сотрудников производства.

Проделана большая работа на ферме в рамках проекта, теперь наша задача закрепить и приумножить достигнутый результат. На предприятии инициировали следующий проект «Оптимизация процесса выращивания телят от 0 до 75 дней», — отметила Анна Земзюлина.

Директор предприятия Сергей Бродников в свою очередь акцентировал внимание на эффективной деятельности экспертов РЦК и рабочей группы, а также рассказал о примененных инструментах бережливого производства и их влиянии на развитие компании в текущих условиях и заявил о заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

В рамках дня информирования на предприятии подвели итоги конкурса по системе 5С, и наградили победителей конкурса ценными подарками. Также за результативную работу ценными подарками торжественно наградили 12 самых активных участников рабочей группы.

В завершении встречи глава Усть-Калманского района Владимир Наумов подчеркнул значимость предприятия в районе, важность высокой вовлеченности руководства предприятия в реализацию проекта и обозначил немаловажность награждения активных участников проекта.