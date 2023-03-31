31 марта
﻿
Экономика

Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Бурановское»

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» по результатам шести месяцев подвели 30 марта 2023 года на ООО «Бурановское». В мероприятии приняли участие: коллектив предприятия, эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представитель Министерства экономического развития Алтайского края, глава и руководитель комитета по сельскому хозяйству Администрации Усть-Калманского района, руководители и сотрудники ООО «Агро-Восточный» и ООО «Чарышский».

Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Бурановское».
Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Бурановское».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Анализируя пилотный поток «Оптимизация потока производства сырого молока», рабочая группа совместно с РЦК выявила 52 проблемы. На эталонном участке доильного зала сотрудники производства реализовали мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу производственный анализ, инфоцентр базы.

Благодаря применению инструментов бережливого производства на эталонном участке также были внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр предприятия, стенд решения проблем, организованы рабочие места по системе 5С, а также разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке.

По итогу проведенных мероприятий выработка на потоке повысилась на 12%, количество коров на лечении снизили на 69% и время протекания процесса от отела до отгрузки молока уменьшили на 71%.

В рамках совещания с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы главный экономист руководитель проектного офиса Анна Земзюлина презентовала достигнутые результаты проекта и решения, которые повлияли на достижение показателей, представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года.

В целях тиражирования знаний на предприятии по программе Федерального центра компетенций (ФЦК) подготовлены четыре инструктора по инструментам бережливого производства, проведены первые обучения для сотрудников производства.

Проделана большая работа на ферме в рамках проекта, теперь наша задача закрепить и приумножить достигнутый результат. На предприятии инициировали следующий проект «Оптимизация процесса выращивания телят от 0 до 75 дней», — отметила Анна Земзюлина.

Директор предприятия Сергей Бродников в свою очередь акцентировал внимание на эффективной деятельности экспертов РЦК и рабочей группы, а также рассказал о примененных инструментах бережливого производства и их влиянии на развитие компании в текущих условиях и заявил о заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

В рамках дня информирования на предприятии подвели итоги конкурса по системе 5С, и наградили победителей конкурса ценными подарками. Также за результативную работу ценными подарками торжественно наградили 12 самых активных участников рабочей группы.

В завершении встречи глава Усть-Калманского района Владимир Наумов подчеркнул значимость предприятия в районе, важность высокой вовлеченности руководства предприятия в реализацию проекта и обозначил немаловажность награждения активных участников проекта.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» являются восемь бийских предприятий. Семь из них уже завершили работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сократив в среднем время протекания процесса в 1,7 раза и увеличив выработку в 1,4 раза.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость