7 декабря
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Экономика

Итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели в Алтайском крае

Стратегическая сессия «Итоги реализации национального проекта „Производительность труда“ в Алтайском крае» состоялась 5 декабря в Барнауле на площадке Алтайского фонда МСП. Организаторами стратсессии выступили Министерство экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Участников мероприятия.
Участников мероприятия.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Участников мероприятия в режиме видеоконференции поприветствовал директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, который подчеркнул, что нацпроект показал свою эффективность, и сейчас на федеральном уровне готовятся предложения по пролонгации его сроков.

Вице-премьер регионального правительства, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, в свою очередь, отметил, что участниками национального проекта в регионе являются 72 предприятия, 60 из которых уже завершили оптимизацию производственных процессов на пилотных участках, значительно улучшив производственные показатели и изменив культуру производства.

Надо отметить, что на протяжении первых двух лет в реализации национального проекта «Производительность труда» предприятиям Алтайского края преимущественно помогали эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Как рассказал старший руководитель проектов ФЦК Алексей Акулич, большинство из 27 предприятий под управлением ФЦК добились значительного прогресса, а ООО «Павловский ДОК» по итогам 2021 года стало лидером по росту производительности труда в России.

С 2021 года Региональный центр компетенций в сфере производительности труда успешно проходит сертификацию, теперь методическую помощь участникам национального проекта оказывают региональные эксперты.

Своим опытом участия в нацпроекте поделились предприятия-участники: АО «АНИТИМ», ООО «Сибирь-Техника». Также участники стратегической сессии посетили производственные площадки ООО «УК «АЗПИ» и ООО «Мартика» и ознакомились с их результатами участия в проекте.

В работе итогового мероприятия также приняли участие федеральные эксперты. В рамках стратегической сессии были рассмотрены вопросы развития системы рационализаторства и цифровых технологий производительности, работы акселерационной программы экспортного роста.

Не обошлось мероприятие и без церемонии награждения — в торжественной обстановке чествовали победителей и лауреатов краевого конкурса «Лучшие практики наставничества», состоялось вручение отличительного знака участника национального проекта «Производительность труда», а также Благодарностей Министерства экономического развития Алтайского края трудовым коллективам предприятий-участников национального проекта.

СПРАВКА

Алтайский край стал одним из пилотных регионов по реализации национального проекта по производительности труда в 2019 году. В рамках национального проекта в Алтайском крае действуют два региональных проекта — «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда», открыты две учебных производственных площадки — «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов».

Сегодня численность персонала на предприятиях-участниках нацпроекта превышает 22,5 тыс. человек, а суммарная выручка — 121 млрд. руб. Обучение основам бережливого производства, в том числе в офисных процессах, прошли свыше 1560 сотрудников региональных организаций.

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