Из-за избытка нефтепродуктов «Лукойл» заявил о возможной остановке заводов

В компании «Лукойл» ожидают остановку нефтеперерабатывающих заводов из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру Александру Новаку.

Из-за введенных антироссийских санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах».

Из-за этого есть риск остановки НПЗ, вследствие чего снизится производство топлива, отмечается в письме.

После того, как возникли трудности с логистикой и оплатой поставок, осложнились и поставки мазута из России. В марте 2022 года его экспорт снизился более чем в полтора раза по сравнению с февралем, добавил Олег Жирнов из КПМГ.

Он считает, что резервуарный парк ограничен, а для хранения мазута подходят далеко не все резервуары, так как для него требуется теплоизоляция и дополнительное подогревание, пишет Газета.Ru.

Вынужденная мера

Чтобы избежать возможной остановки производства, в «Лукойле» предложили временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ.

Это станет вынужденной мерой, так как мазут обычно используют, если есть перебои с поставками газа, или лимиты его потребления исчерпаны.