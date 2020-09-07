Из-за пандемии доходы бюджета Барнаула сократились почти на 400 млн рублей

Барнаульские депутаты на заседании гордумы 4 сентября внесли изменения в принятый ранее бюджет-2020. Несмотря на сокращение поступлений, связанное с пандемией, доходная часть бюджета на текущий год была увеличена. Впрочем, часть расходных статей все же пришлось урезать, и вот почему.

Минус 800 млн рублей

О том, что городские бюджеты из-за пандемии понесут большие потери, в начале лета предупреждала «Ассоциация сибирских и дальневосточных городов». Барнаула это коснулось в полной мере.

Из-за пандемии и связанных с нею мер поддержки бизнеса плановые налоговые доходы за 6 месяцев 2020 года упали на 817,4 млн. рублей (за 6 месяцев).

Причины этого — как введенные «антикоронавирусные» меры поддержки бизнеса, так и перерасчет налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости (в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 15 февраля 2019 № 10-П). А также — оспаривание кадастровой стоимости участков, рассказала Надежда Тиньгаева, председатель финкомитета мэрии.

Бюджет Барнаула-2020 в версии от 6 декабря 2019 года ( решение № 411). Комитет по финансам Барнаула. Бюджет Барнаула-2020 в версии от 6 декабря 2019 года ( решение № 411). Комитет по финансам Барнаула.

Увеличили доходы и расходы

Впрочем, потери отчасти компенсировали неналоговые доходы бюджета: они возросли (по отношению к плановым) на 420,4 млн. рублей.

Причин тому несколько. Во-первых, бюджет поступили средства от продажи права аренды участка по улице Власихинской, 65а (начальная цена возросла с 56,5 до 131 млн. рублей). Во-вторых, увеличилась цена права аренды участка в квартале 2036 (напомним, лот ушел по цене, в 2,5 раза дороже начальной, — за 548 млн рублей).

В целом же налоговые и неналоговые доходы сократились на 397 млн рублей.

Однако — с учетом роста межбюджетных трансфертов на 881 млн рублей — депутаты увеличили как доходную часть бюджета (с 14,48 млрд до 14,96 млрд рублей), так и расходную (с 15,2 до 15,6 млрд, цифры округленные).

Дефицит бюджета, с учетом всех последних поправок и выделения компании «Селф» 25 млн рублей на достройку детсада: 685,3 млн рублей.

4 сентября 2020 года. Первое очное заседание БГД после начала пандемии. Барнаульская гордума.

Кому прибавили , у кого забрали

Надо сказать, что депутаты также перераспределили бюджетные ассигнования. В итоге часть разделов получили дополнение, часть пришлось урезать. Так, на национальную экономику добавили 141,2 млн рублей, на образование — 192,4 млн, на социальную политику — 81,6 млн.

А вот с раздела ЖКХ «сняли» 30 млн — как объяснила Надежда Тиньгаева, это удалось сделать за счет пролонгации работ по капремонту жилья и инженерной инфраструктуры.

У «культура и кинематографии» забрали 17,6 млн. рублей (за счет переноса срока ремонта ДК Барнаула). У раздела «физкультура и спорт» — 10,0 млн. рублей (в связи с уменьшением расходов на капремонт спортшкол и сокращения субсидий на поддержку спортивных организаций).

Александр Ельников. Пресс-центр БГД.

Последнее вызвало критику со стороны депутата Александра Ельникова («ЕР»), директора спортшколы «Рубин».

«В спортивных школах есть федеральные стандарты, мы должны их придерживаться. Они требуют определенных затрат от спортивных школ… У нас в городе очень много талантливых спортсменов. И у нас есть еще амбициозное поручение президента, в соответствии с которым мы должны поднять уровень занимающихся спортом. Хотелось бы, чтобы к спорту развернулись лицом», — выразил он пожелание.

Но в целом изменения в бюджет приняли без дискуссии.

Бюджет. Pixabay.com

Каким был бюджет-2019

Доходы: 15,297 млрд рублей.

Расходы:15,035 млрд рублей.

Профицит: 261 млн рублей.

Утвержден на заседании БГД 4 сентября 2020 года.