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18 мая 25°C

Бизнес-партнер владельцев «Алтайских закромов» выкупил акции «Барнаульского пивзавода»

Предприниматель Елена Клевцова признана победителем торгов, на которых был выставлен пакет акций «Барнаульского пивоваренного завода» («БПЗ»), принадлежащий Александру Седакову. Он был хорошо известен в бизнес-сообществе начала 1990-х и даже непродолжительное время работал гендиректором «БПЗ». Но суд признал его банкротом и теперь его имущество распродается.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Мал пакет, но дорог

В конце 1990-х — начале 2000-х Александр Седаков управлял розничной сетью «Раздолье», компаниями «Ледь», «Барнаульский пищевик» и «Пивная артель» и даже недолго, меньше полугода, проработал гендиректором «БПЗ».

В 2009 году он купил небольшой, всего 1,054%, пакет акций этого завода — 293 штуки. И вместе с двумя другими акционерами (всем троим принадлежит блок-пакет — чуть больше 25%) вел многочисленные корпоративные споры с основными акционерами «БПЗ».

В 2018-м суд признал Седакова банкротом по заявлению Сбербанка. И этот небольшой пакет акций вместе с другим имуществом выставили на торги.

Рыночную стоимость 293 акций эксперт оценил крупной суммой — 6,9 млн рублей. На торгах Елена Клевцова предложила за него около 7,2 млн и была признана победителем. Информация опубликована в федреестре сведений о банкротстве. Если с ней будет заключен договор купли-продажи, у известного барнаульского предприятия появился новый акционер-миноритарий.

Здание на ул. Гоголя, 83, выставлено на аукцион.
Здание на ул. Гоголя, 83, выставлено на аукцион.
Altapress.ru.

Бизнес-партнер Тернового и Седакова

Елена Клевцова — бизнес-партнер совладельца «ЦФПР Алтайские закрома» Валерия Тернового, следует из информации портала «За честный бизнес». Ей принадлежит 75% долей компании «Агрофорвард», соучредитель и гендиректор которой Терновой.

Впрочем, Клевцова является бизнес-партнером и самого Александра Седакова — вместе с ним и еще пятью лицами она соучредитель фирмы «Раздолье С+».

При этом она и раньше покупала на торгах имущество Седакова. В начале 2020 года купила за 4 млн рублей принадлежавшее ему нежилое здание в Барнауле на ул. Гоголя, 83, а за 1,1 млн рублей — его Lexus 2006 года выпуска. Так что не исключено, что покупка сделана в интересах обанкротившегося бизнесмена.

Кто еще акционеры «БПЗ»

«Барнаульский пивоваренный завод» — один из крупнейших налогоплательщиков в Алтайском крае. По итогам 2019 года по объему выплаченных налогов занимал 4-е место. Его акциями, по данным на декабрь 2019 года, владеют Андрей Солодилов (9,51%), Кирилл и Александр Локтевы (по 10,79%), ТД «ДВС» (26,95%), Сергей Сипягин (8,89%) и ряд других.

Миноритариям Виктору Столкову и Николаю Нечаеву, ведущим корпоративные споры с «БПЗ», принадлежит в общей сложности 23,97%. Вместе с акциями Александра Седакова у них был блок-пакет — чуть больше 25%.

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