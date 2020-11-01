Известная компания выиграла крупный тендер на школы в коттеджном поселке Барнаула

Строительная компания «Селф» Нодара Шонии будет строить школу в коттеджном поселке Спутник. С ней был заключен контракт на сумму 500 млн рублей 29 октября, следует из сведений портала госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 500,45 млн рублей. «Селф» снизил цену на 100 тыс. рублей — до 500,35 млн рублей. Он был единственным участником аукциона, с ним и заключен контракт. Информация об этом размещена 29 октября на портале госзакупок.

Средняя школа на 550 мест будет строиться в микрорайоне Спутник на ул. Декоративной, 61 а. Все работы должны быть выполнены и сданы до 30 декабря 2022 года.

Школа в барнаульском поселке Спутник. Проект. Конкурсная документация.

Ранее Altapress.ru сообщал, что компания «Селф» сменила прописку на барнаульскую — ранее компания была зарегистрирована в Томской области. Теперь же — на пр. Калинина, 116/2, где долгое время находится офис «Селфа».

Теперь застройщик будет отчислять налоги в казну Алтайского края.

В настоящий момент «Селф» строит поликлинику в квартале 2002а, детсад-ясли в квартале 2033 и продолжает реконструкцию здания Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября.