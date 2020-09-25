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Жизнь

Крупный застройщик «переехал» в Барнаул

Строительная компания «Селф» сменила юридический адрес и из Томской области «переехала» в Барнаул, пишет «Банкфакс».

Недвижимость. Жилье. Строительство.
Недвижимость. Жилье. Строительство.
altapress.ru

До 11 сентября юридическим адресом «Селфа» значилось село Богашево Томской области. 21 сентября фирма зарегистрировалась на пр. Калинина, 116/2 в Барнауле, где уже долгое время находится офис «Селфа».

Теперь застройщик будет отчислять налоги в казну Алтайского края.

Ранее барнаульские депутаты проголосовали за выделение компании «Селф» дополнительно 25 млн рублей из бюджета на завершение строительства детсада.

«Селф» — одно из крупнейших предприятий в строительной отрасли Алтайского края. История фирмы берет начало с 1996 года.

Возглавляет компанию Нодар Шония. Ранее он дал большое интервью altapress.ru.

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