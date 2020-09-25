Крупный застройщик «переехал» в Барнаул

До 11 сентября юридическим адресом «Селфа» значилось село Богашево Томской области. 21 сентября фирма зарегистрировалась на пр. Калинина, 116/2 в Барнауле, где уже долгое время находится офис «Селфа».
Теперь застройщик будет отчислять налоги в казну Алтайского края.
Ранее барнаульские депутаты проголосовали за выделение компании «Селф» дополнительно 25 млн рублей из бюджета на завершение строительства детсада.
«Селф» — одно из крупнейших предприятий в строительной отрасли Алтайского края. История фирмы берет начало с 1996 года.
Возглавляет компанию Нодар Шония. Ранее он дал большое интервью altapress.ru.