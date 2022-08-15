15 августа
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Экономика

Известная строительная компания купила заброшенный участок в центре Барнаула за 60 млн рублей

Компания «Строительная инициатива», принадлежащая известному предпринимателю Юрию Гатилову, купила в центре Барнаула земельный участок площадью 0,26 гектаров. Прежний его собственник планировал построить здесь многоквартирный дом, но проект не был реализован, а застройщик обанкротился. На аукцион по продаже актива заявились пятеро, что не удивительно: участки в краевом центре весьма востребованы.

Участок на ул. Интернациональная, 130 в Барнауле.
Участок на ул. Интернациональная, 130 в Барнауле.
Дом. рф

Пятеро претендентов на один участок

Участок на ул. Интернациональной, 130 (2599 кв. метров) принадлежал компании-банкроту УК «Центр». Начальная цена, с которой 8 августа начался аукцион, составляла 39 млн рублей.

В торгах участвовали предприниматель-строитель Андрей Комяков, компания «Мой Сервис», зарегистрированная в Новосибирске (учредитель и директор Иван Вдовин), застройщик «Меридианстрой» (Евгений Прокудин) и компания «Алтайагро» (Алексей Букреев).

Лучшую цену — 60,45 млн рублей — предложила компания Юрия Гатилова специализированный застройщик «Строительная инициатива».

11 августа с ней заключен договор купли-продажи, сообщил конкурсный управляющий в едином федреестре сведений о банкротстве.

Отметим, что с начала года администрация Барнаула выдала 14 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов (при этом часть многоквартирников имеет несколько корпусов), в том числе два — «Строительной инициативе», таковы последние опубликованные данные комитета по строительству и архитектуре.

История неудавшегося строительства

На участке, который купила «Строительная инициатива», ранее планировалось строительство высотки с встроенными объектами общественного назначения и подземной автопарковкой.

По данным дом. рф, в здании предполагалось 11 этажей и 75 квартир, жилая площадь — около 6 тыс. кв. метров, нежилая — более 17 тыс. квадратов.

УК «Центр» заявляла, что многоквартирный дом будет достроен до 11 марта 2016 года, указано в материалах суда. Но ничего так и не было построено.

Известно, что финансовым директором УК «Центр» по документам был Алексей Аболымов, один из «авторов» знаменитого барнаульского разлома.

При этом в материалах суда упоминается, что Аболымов фактически исполнял обязанности руководителя и представлял интересы компании в кредитных организациях, а также вел переговоры об инвестициях.

Банкротство УК «Центр» продолжается.

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