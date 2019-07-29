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29 июля 18°C

Оба совладельца снесенного «барнаульского разлома» признаны банкротами в Москве

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Алексея Аболымова, одного из инициаторов строительства бизнес-центра в Барнауле, получившего название «барнаульским разломом». Как стало известно altapress.ru, тремя годами раньше обанкротился и его бывший партнер по этому объекту, живущий в Москве датчанин Ниел Смит. Оба должны кредиторам миллионы рублей.

Алексей Аболымов пытался узаконить левую часть "барнаульского разлома".
Алексей Аболымов пытался узаконить левую часть "барнаульского разлома".
Олег Богданов

Изуродовали здание

Алексей Аболымов родился в Славгороде. Ниел Смит в Москве. Оба они жители столицы, но прославились в Барнауле — после того, как буквально «распилили» на две части уже почти достроенное здание, расположенный в центре города — на ул. Партизанской, 60−62 (на пересечении с пр. Ленина).

Этот пафосный бизнес-центр в 7 этажей бизнесмены начали строить в 2005 или 2006 году. Построили почти полностью. А затем между Смитом и Аболымовым произошел конфликт. И они решили оформить «развод», разобрав пролет и разделив объект на две части, чтобы каждую узаконить отдельно…

«Разлом» стал визитной карточкой города, но в 2013 году стройинспекция добилась судебного решения о его сносе.

Однако сами бизнесмены стирать с лица земли свое детище (пусть и изуродованное) не желали. В 2016 году его все же снесли, но за счет городского бюджета — за 15 млн рублей. И не очень ясно, компенсировали ли эти расходы Смит и Аболымов. В базе приставов какие-то расходы по совершению исполнительных действий за ними числятся. Но в картотеке арбитража не видно, чтобы мэрия подала заявления на включение ее в реестр кредиторов.

Проект административно-торгового здания на ул. Партизанской, 60.
Проект административно-торгового здания на ул. Партизанской, 60.
«Персональная творческая мастерская архитектора М.И. Шмидта «М-АРТ»

Бурные разбирательства

Ну, а нынешним летом арбитражный суд Москвы признал Алексея Аболымова банкротом. Впрочем, поначалу бизнесмену дали шанс рассчитаться с долгами — год назад суд ввел реструктуризацию его долгов. Шансом он не воспользовался, план погашения не утвердили.

Год ушел на споры с кредиторами. Несколько физлиц, которые ссужали (или якобы ссужали) Аболымову крупные суммы, пытались включиться в реестр. Этому активно противился Вячеслав Литинский, конкурсный управляющий барнаульской УК «Центр», в которой бизнесмен работал финансовым директором.

Литинский считал, что части займов фактически не было, а иски от этих физлиц подаются для уменьшения количества голосов других кредиторов. Эту позицию он упорно отстаивал в суде.

Алексей Аболымов, фото 2011 года.
Алексей Аболымов, фото 2011 года.
Олег Богданов.

Еще не точка

Самые крупные денежные требования предъявил житель Москвы Даниил Франк (его отчество Александрович). Он утверждал, что дал Аболымову взаймы 80 млн рублей, а тот деньги не вернул.

Франк полагал, что эту сумму с процентами и неустойками (в целом 95 млн) надо бы включить в реестр требований кредиторов. Он предъявил, казалось бы, все доказательства. Во-первых, расписку Аболымова — кстати, последний и сам сказал, что брал деньги у Франка.

Во-вторых, подтверждение, что такая сумма у него была и он мог ее ссудить: справку о своих доходах, документы о том, что сам взял займы у фирмы «Иволга» и что к тому же продал дом в Московской области за 30 млн.

Но Литинский заявил, что Франк и Аболымов имеют общие экономические интересы, что они — хорошие товарищи, что Франк представлял интересы Аболымова в различных инстанциях. Словом, он полагал, что Франк другу взаймы не давал.

В конце концов выяснилось, что учредителем и гендиректором фирмы «Иволга» был зам Даниил Франк, фирма была убыточной (а потом и вовсе перестала сдавать отчетность) и просто не могла выдать Франку займы… В общем, долг Аболымова перед Франком сначала включили в реестр, потом исключили. И это еще не точка.

Арбитражный суд Москвы.
Арбитражный суд Москвы.
www.angi.ru

Кто владелец участков

Так или иначе, в документах арбитража указано что Аболымов должен кредиторам более 64 млн рублей. За время реструктуризации кредиторы не получили от него ничего. Поэтому уже летом 2019 года арбитраж Москвы признал его банкротом и ввел реализацию его имущества — то есть распродажу.

Между тем, еще в ходе разбирательств о включении долгов в реестр в суде прозвучала информация, кому принадлежат участки на ул. Партизанской, 60 и 62, где и был возведен, но не достроен бизнес-центр.

Из материалов суда следует: участок на ул Партизанской, 62 принадлежал Аболымову с декабря 2010 года, когда право собственности на него было зарегистрировано. При этом в суд представили документ, по которому участок должен был перейти дочери Аболымова. Однако неясно, завершена ли сделка.

&quot;Барнаульский разлом&quot;.
«Барнаульский разлом».
Олег Богданов

А вот ясность в отношении соседнего участка, который ближе к проспекту Ленина (Партизанская, 60), есть. Аболымов приобрел его в 2015 году — он рассказывал корреспонденту altapress.ru, что хотел завершить стройку. Но, как сказано в материалах арбитража, в 2018 году, после принятия заявления о банкротстве бизнесмена, право собственности на этот участок перешло сначала его дочери, а потом и супруге Даниила Франка.

Москвич с жильем в Барнауле

Что касается Ниела Смита, то его признали банкротом еще в 2016 году по заявлению Хуберта Марселя Габриэля Реданта. Смит задолжал Реданту 2 млн долларов (или 138 млн рублей, пересчитал судья). В дальнейшем в реестр включили также его долг тому же Даниилу Франку — около 43 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что у банкрота есть небольшая двухкомнатная квартира в Москве. Смит пытался добиться исключения этой квартиры из конкурсной массы (чтобы ее не продали за долги), он утверждал, что это — его единственное жилье, пригодное для проживания.

Здание в Барнауле, которое предположительно принадлежит гражданину Дании жители Москвы Нилу Смиту. Адресного указателя на нем нет.
Здание в Барнауле, которое предположительно принадлежит гражданину Дании жители Москвы Нилу Смиту. Адресного указателя на нем нет.
altapress.ru

Но у него нашли жилье в Барнауле — по адресу Партизанская, 62а. По мнению эксперта, оно пригодно для проживания (хотя, отметим от себя, деревянное здание без адреса, указанное в 2GIS по этому адресу, пригодным для проживания не выглядит — но мы-то не эксперты). Получилось, что московская квартира у Смита не единственная. И судья не стал исключать ее из конкурсной массы. На торги ее еще не выставляли, процедура банкротства продолжается.

Участки не пустуют

Сейчас на месте, где когда-то хотели возвести престижный 7-этажный бизнес-центр (чтобы выручать от сдачи его в аренду миллиарды), за деревянным забором появилось скромное сооружение. Вряд ли его проекта касалась рука архитектора.

Сооружение на месте &quot;барнаульского разлома&quot;.
Сооружение на месте «барнаульского разлома».
altapress.ru
Сооружение на месте &quot;барнаульского разлома&quot;. Июль, 2019.
Сооружение на месте «барнаульского разлома». Июль, 2019.
altapress.ru

Одно из барнаульских агентств недвижимости сообщало, что в конце июля здесь откроется кофейня. Но кофейня пока не открылась.

А еще в начале июня мэрия Барнаула потребовала демонтировать эту конструкцию — городские чиновники утверждали, что ее возвели без необходимых разрешений и согласований. Но, похоже, с этой территории объекты так просто не уходят.

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