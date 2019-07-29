Оба совладельца снесенного «барнаульского разлома» признаны банкротами в Москве

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Алексея Аболымова, одного из инициаторов строительства бизнес-центра в Барнауле, получившего название «барнаульским разломом». Как стало известно altapress.ru, тремя годами раньше обанкротился и его бывший партнер по этому объекту, живущий в Москве датчанин Ниел Смит. Оба должны кредиторам миллионы рублей.

Изуродовали здание

Алексей Аболымов родился в Славгороде. Ниел Смит в Москве. Оба они жители столицы, но прославились в Барнауле — после того, как буквально «распилили» на две части уже почти достроенное здание, расположенный в центре города — на ул. Партизанской, 60−62 (на пересечении с пр. Ленина).

Этот пафосный бизнес-центр в 7 этажей бизнесмены начали строить в 2005 или 2006 году. Построили почти полностью. А затем между Смитом и Аболымовым произошел конфликт. И они решили оформить «развод», разобрав пролет и разделив объект на две части, чтобы каждую узаконить отдельно…

«Разлом» стал визитной карточкой города, но в 2013 году стройинспекция добилась судебного решения о его сносе.

Однако сами бизнесмены стирать с лица земли свое детище (пусть и изуродованное) не желали. В 2016 году его все же снесли, но за счет городского бюджета — за 15 млн рублей. И не очень ясно, компенсировали ли эти расходы Смит и Аболымов. В базе приставов какие-то расходы по совершению исполнительных действий за ними числятся. Но в картотеке арбитража не видно, чтобы мэрия подала заявления на включение ее в реестр кредиторов.

Проект административно-торгового здания на ул. Партизанской , 60. «Персональная творческая мастерская архитектора М.И. Шмидта «М-АРТ»

Бурные разбирательства

Ну, а нынешним летом арбитражный суд Москвы признал Алексея Аболымова банкротом. Впрочем, поначалу бизнесмену дали шанс рассчитаться с долгами — год назад суд ввел реструктуризацию его долгов. Шансом он не воспользовался, план погашения не утвердили.

Год ушел на споры с кредиторами. Несколько физлиц, которые ссужали (или якобы ссужали) Аболымову крупные суммы, пытались включиться в реестр. Этому активно противился Вячеслав Литинский, конкурсный управляющий барнаульской УК «Центр», в которой бизнесмен работал финансовым директором.

Литинский считал, что части займов фактически не было, а иски от этих физлиц подаются для уменьшения количества голосов других кредиторов. Эту позицию он упорно отстаивал в суде.

Алексей Аболымов , фото 2011 года. Олег Богданов.

Еще не точка

Самые крупные денежные требования предъявил житель Москвы Даниил Франк (его отчество Александрович). Он утверждал, что дал Аболымову взаймы 80 млн рублей, а тот деньги не вернул.

Франк полагал, что эту сумму с процентами и неустойками (в целом 95 млн) надо бы включить в реестр требований кредиторов. Он предъявил, казалось бы, все доказательства. Во-первых, расписку Аболымова — кстати, последний и сам сказал, что брал деньги у Франка.

Во-вторых, подтверждение, что такая сумма у него была и он мог ее ссудить: справку о своих доходах, документы о том, что сам взял займы у фирмы «Иволга» и что к тому же продал дом в Московской области за 30 млн.

Но Литинский заявил, что Франк и Аболымов имеют общие экономические интересы, что они — хорошие товарищи, что Франк представлял интересы Аболымова в различных инстанциях. Словом, он полагал, что Франк другу взаймы не давал.

В конце концов выяснилось, что учредителем и гендиректором фирмы «Иволга» был зам Даниил Франк, фирма была убыточной (а потом и вовсе перестала сдавать отчетность) и просто не могла выдать Франку займы… В общем, долг Аболымова перед Франком сначала включили в реестр, потом исключили. И это еще не точка.

Арбитражный суд Москвы. www.angi.ru

Кто владелец участков

Так или иначе, в документах арбитража указано что Аболымов должен кредиторам более 64 млн рублей. За время реструктуризации кредиторы не получили от него ничего. Поэтому уже летом 2019 года арбитраж Москвы признал его банкротом и ввел реализацию его имущества — то есть распродажу.

Между тем, еще в ходе разбирательств о включении долгов в реестр в суде прозвучала информация, кому принадлежат участки на ул. Партизанской, 60 и 62, где и был возведен, но не достроен бизнес-центр.

Из материалов суда следует: участок на ул Партизанской, 62 принадлежал Аболымову с декабря 2010 года, когда право собственности на него было зарегистрировано. При этом в суд представили документ, по которому участок должен был перейти дочери Аболымова. Однако неясно, завершена ли сделка.

«Барнаульский разлом». Олег Богданов

А вот ясность в отношении соседнего участка, который ближе к проспекту Ленина (Партизанская, 60), есть. Аболымов приобрел его в 2015 году — он рассказывал корреспонденту altapress.ru, что хотел завершить стройку. Но, как сказано в материалах арбитража, в 2018 году, после принятия заявления о банкротстве бизнесмена, право собственности на этот участок перешло сначала его дочери, а потом и супруге Даниила Франка.

Москвич с жильем в Барнауле

Что касается Ниела Смита, то его признали банкротом еще в 2016 году по заявлению Хуберта Марселя Габриэля Реданта. Смит задолжал Реданту 2 млн долларов (или 138 млн рублей, пересчитал судья). В дальнейшем в реестр включили также его долг тому же Даниилу Франку — около 43 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что у банкрота есть небольшая двухкомнатная квартира в Москве. Смит пытался добиться исключения этой квартиры из конкурсной массы (чтобы ее не продали за долги), он утверждал, что это — его единственное жилье, пригодное для проживания.

Здание в Барнауле , которое предположительно принадлежит гражданину Дании жители Москвы Нилу Смиту. Адресного указателя на нем нет. altapress.ru

Но у него нашли жилье в Барнауле — по адресу Партизанская, 62а. По мнению эксперта, оно пригодно для проживания (хотя, отметим от себя, деревянное здание без адреса, указанное в 2GIS по этому адресу, пригодным для проживания не выглядит — но мы-то не эксперты). Получилось, что московская квартира у Смита не единственная. И судья не стал исключать ее из конкурсной массы. На торги ее еще не выставляли, процедура банкротства продолжается.

Участки не пустуют

Сейчас на месте, где когда-то хотели возвести престижный 7-этажный бизнес-центр (чтобы выручать от сдачи его в аренду миллиарды), за деревянным забором появилось скромное сооружение. Вряд ли его проекта касалась рука архитектора.

Сооружение на месте «барнаульского разлома». altapress.ru Сооружение на месте «барнаульского разлома». Июль , 2019. altapress.ru

Одно из барнаульских агентств недвижимости сообщало, что в конце июля здесь откроется кофейня. Но кофейня пока не открылась.

А еще в начале июня мэрия Барнаула потребовала демонтировать эту конструкцию — городские чиновники утверждали, что ее возвели без необходимых разрешений и согласований. Но, похоже, с этой территории объекты так просто не уходят.