Известный пиарщик и телеведущий из Барнаула задолжал банкам почти 1 млн и подал на банкротство

50-летний Михаил Гундарин, автор программы «Реплика», выходившей на телеканале «Наши Новости», и «Книги руководителя отдела PR», подал заявление в суд о признании себя банкротом. Сведения о размере его долга в картотеке арбитража пока не опубликованы. Согласно базе данных службы судебных приставов его задолженность превышает 900 тыс. рублей.

Заявление от Гундарина поступило в арбитраж 21 марта. В качестве его кредиторов в картотеке указаны два банка: «Тинькофф» и «ВТБ». Согласно базе данных судебных приставов, на Гундарина открыты два исполнительных производства, связанных с решениями суда о взыскании с пиарщика долгов по кредитам.

Указаны и суммы, которые предполагается взыскать в ходе исполпроизводства: 400,9 тыс. рублей и 512 тыс. рублей, то есть в общей сложности около 912 тыс. Процедура банкротства позволит удовлетворить часть требований кредиторов (если у Гундарина найдется имущество, которое можно продать), а остальную часть долга списать.

Кто такой Михаил Гундарин

Михаила Гундарина на Алтае знают как PR-специалиста и политконсультанта. Какое-то время он работал завкафедрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ и редактором журнала «Барнаул литературный». На телеканале «Наши Новости» вел авторскую программу «Реплика» (и работал главредом «Наших новостей»).

В 2017 году Гундарин переехал в Москву. В Российском государственном социальном Университете он заведует кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета коммуникативного менеджмента.

Однако заявление о признании себя банкротом он подал в арбитраж Алтайского края. Согласно закону «О банкротстве», такое заявление подается и рассматривается арбитражным судом по месту жительства должника, где он состоит на регистрационном учете.

Сведений о принятии судом заявления пока нет.