Известный в Сибири бизнесмен Темури Латария вновь перевел свой бизнес из Алтайского края в Омск

Компания «Сибирские колбасы», входящая в структуру холдинга «Руском» известного в регионе бизнесмена Тимури Латария, вновь вернулась на родину в Омск. Оказалось, что процесс перерегистрации прошел больше года назад. Но сам этот факт предприниматель прокомментировал только недавно.

В 2015 году Темури Латария перевел в Барнаул свою компанию «Сибирские колбасы». На тот момент она имела годовой оборот в 3,5 млрд рублей.

Тогда «мясной король» (так прозвали Тимури в предпринимательском сообществе, — прим. ред) отказался комментировать свое решение.

Однако омские журналисты утверждали, что уход Латария мог быть связан с расширением бизнеса на Алтае, где ему принадлежит компания «Алтайские колбасы», работающая под торговой маркой «Барнаульский пищевик». Якобы предприниматель хотел получить преференции от местных властей и для этого перерегистрировал сюда предприятие.

«История с „Сибколбасами“ годичной давности. Я не понимаю, почему только сейчас эта информация появилась, и не понимаю, почему сейчас я это должен комментировать. Регистрация произошла год назад. По уровню выручки „Сибколбасы“ на порядок превосходит компанию „Руском“. Поэтому Омский регион точно ничего не потерял, а получил», — сообщил Латария в октябре порталу «Город55».

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Напомним, в Алтайском крае у Тимури Латария функционирует крупный бизнес — мясоперерабатывающий завод в Барнауле и свинокомплекс в селе Клочки Ребрихинского района, также в регионе действует сеть розничных магазинов «Мясная лавка».