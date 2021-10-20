К 2024 году уровень бедности в России может снизиться до исторического минимума

Кабмин усовершенствовал прогноз по темпам снижения уровня бедности. Об этом упоминается в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030-го, передают « Известия ».

По данным документа, число малоимущих в ближайшие 3 года будут сокращать быстрее, чем планировалось ранее.

Предполагается, что уже в 2021-м процент россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 11,4% (вместо 12,1%). В 2022 году уровень бедности в стране должен упасть до 10,8% (вместо 11,5%). В 2023-м — до 10,1%, в 2024-м — до 9,6%.

Так, к концу 2024 года показатель может уменьшиться до исторического минимума.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности в России упал с 12,3 до 12,1% — то есть на 17,8 млн человек.