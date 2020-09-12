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Экономика

К основателю одной из крупных торговых сетей подан иск в 27 миллиардов рублей

7 октября арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление ритейлера к основателю и совладельцу «Холидей» на 27 млрд рублей. Это половина годового бюджета Новосибирска, отмечает издание ndn.info.

"Холидей" на Шукшина, 28 в Барнауле.
"Холидей" на Шукшина, 28 в Барнауле.
altayrealt.ru.

Согласно судебному определению, ООО «Компания Холидей» требует включить в реестр требований кредиторов Николая Скороходова 27 миллиардов 556 миллионов 527 тысяч 50 рублей и 40 копеек.

Сообщается, что Николай Скороходов сам является совладельцем ООО «Компания Холидей». Его доля составляет 0,08%. А основным владельцем компании-банкрота выступает кипрский оффшор H.S.R. Holiday Siberiada retailing group limited.

Скоморохов находится в больших долгах. Согласно последним данным, он должен кредиторам больше 14 млрд рублей.

В марте 2019 года Арбитражный суд области рассмотрел отчет временного управляющего ООО «Компании Холидей» и признал ее банкротом.

В апреле 2020 года имущество сибирской сети выставили на торги за 600 млн рублей, а пострадавшие от банкротства ритейлера бизнесмены даже записали песню-обращение к Путину с просьбой о помощи.

Напомним, что «Холидей» был одной из крупнейших торговых сетей в Сибири. Первый магазин появился в 2000 году в Академгородке.

После признания компании банкротом, его более 200 поставщиков заявили о риске разорения, поскольку проходящий процедуру банкротства ритейлер потребовал от них вернуть деньги за проданный товар.

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