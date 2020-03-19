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19 марта -1°C

Без вины — виноватые. Страдающие из-за «Холидея» бизнесмены Сибири записали для Путина проникновенную песню

Бизнесмены Сибири, которые пострадали в результате банкротства крупного ритейлера «Холидей», обратились к президенту России с тем, чтобы глава государства вмешался в ситуацию.

Открытие нового магазина "Холидей Классик" в Новосибирске.
Открытие нового магазина "Холидей Классик" в Новосибирске.
vk.com/holiday_classic_nsk

Предприниматели, в том числе и осуществляющие деятельность в Алтайском крае, записали видеоклип на проникновенную песню, где рассказали о том, как они видят ситуацию с банкротством «Холидея».

Видеоролик называется «Без вины — виноватые. Дело „Холидей“. Сибирь». В нем речь идет о том, что от деятельности компании «Холидей» пострадали 542 организации, 349 из которых — это производители Сибири.

В песне-обращении к президенту, в частности есть такие строки:

Чтобы был везде порядок,
Чтобы жить в своей стране
Чтобы честность не мешали
С грязной ложью наравне
К президенту всей России
Обращаемся сейчас
Чтоб в Сибири прекратился
Глупый и нелепый фарс.

Авторы произведения уверяют, что банкротящийся «Холидей» отдал поставщиков Сибири «под удар судам».

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Песня, адресованная главе государства, завершается следующими строками:

Вам, кто слышит. С нами дышит
У руля и кто в строю
Кто стоит за справедливость
Эту песню вам пою.
Чтобы родиной гордиться
Чтоб людей поднять с колен
Чтобы честь всегда звучала
В русском слове бизнесмен.

Отметим, что также предприниматели написали на имя президента РФ открытое письмо, которое будет опубликовано в одном из федеральных изданий в самое ближайшее время.

&quot;Холидей Классик&quot;.
«Холидей Классик».
Дмитрий Кудрявцев

Как пострадали поставщики «Холидея»

Конкурсный управляющий в процедуре банкротства ритейлера Трофим Кузнецов подал в отношении многочисленных поставщиков «Холидея» судебные иски с требованием возвращения денег, уже выплаченных поставщикам за поставленный товар.

В этой связи пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Ситуацию вокруг «Холидея» уже прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Также со стороны управления Следственного комитета по Новосибирской области был озвучен посыл проверить действия конкурсного управляющего «Холидея» Трофима Кузнецова на соответствие нормам российского законодательства.

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