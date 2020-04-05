Имущество сети «Холидей» выставили на торги за несколько сотен миллионов рублей

Имущество сибирской сети «Холидей» стоимостью более 600 млн рублей выставили на торги, сообщает ТАСС .

Напомним, в отношении одного из крупнейших сибирских ритейлеров «Холидей» введена процедура банкротства.

«Одним лотом продаются 42 объекта: 18 земельных участков, шесть помещений магазинов и 18 объектов недвижимости в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Все имущество находится в залоге у „Газпромбанка“», — говорится в материалах арбитража.

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Прием заявок — до 29 мая 2020 года. Подведение результатов торгов — 2 июня 2020 года.

В 2018 году на ГК «Холидей» подали свыше 250 исков, общая сумма претензий составила несколько сотен миллионов рублей. В марте 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию несостоятельным банкротом.

On line пресс-конференция пострадавших от банкротства торговой сети «Холидей». Altapress.ru

В коце марта 2020 года состоялся телемост, проведенный группой предпринимателей Сибири, пострадавших от банкротства компании «Холидей».

Участники телемоста обратились с призывом к депутатам и сенаторам от регионов Сибири максимально оперативно принять в антикризисном пакете для малого и среднего бизнеса поправки в федеральный закон «О банкротстве».

Одно из предложений — ввести четкое определение хозяйственной деятельности. Напомним, из-за формальной трактовки этого понятия у поставщиков «Холидей» сейчас пытаются взыскать деньги через суд — от 500 тыс. рублей до 65 млн.

В инициативную группу пострадавших от банкротства торговой сети входят 342 предприятия из Сибири, общее число пострадавших — 542 организации.