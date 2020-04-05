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5 апреля 3°C

Имущество сети «Холидей» выставили на торги за несколько сотен миллионов рублей

Имущество сибирской сети «Холидей» стоимостью более 600 млн рублей выставили на торги, сообщает ТАСС.

"Холидей Классик".
"Холидей Классик".
Дмитрий Кудрявцев

Напомним, в отношении одного из крупнейших сибирских ритейлеров «Холидей» введена процедура банкротства.

«Одним лотом продаются 42 объекта: 18 земельных участков, шесть помещений магазинов и 18 объектов недвижимости в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Все имущество находится в залоге у „Газпромбанка“», — говорится в материалах арбитража.

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Прием заявок — до 29 мая 2020 года. Подведение результатов торгов — 2 июня 2020 года.

В 2018 году на ГК «Холидей» подали свыше 250 исков, общая сумма претензий составила несколько сотен миллионов рублей. В марте 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию несостоятельным банкротом.

On line пресс-конференция пострадавших от банкротства торговой сети &quot;Холидей&quot;.
On line пресс-конференция пострадавших от банкротства торговой сети «Холидей».
Altapress.ru

В коце марта 2020 года состоялся телемост, проведенный группой предпринимателей Сибири, пострадавших от банкротства компании «Холидей».

Участники телемоста обратились с призывом к депутатам и сенаторам от регионов Сибири максимально оперативно принять в антикризисном пакете для малого и среднего бизнеса поправки в федеральный закон «О банкротстве».

Одно из предложений — ввести четкое определение хозяйственной деятельности. Напомним, из-за формальной трактовки этого понятия у поставщиков «Холидей» сейчас пытаются взыскать деньги через суд — от 500 тыс. рублей до 65 млн.

В инициативную группу пострадавших от банкротства торговой сети входят 342 предприятия из Сибири, общее число пострадавших — 542 организации.

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