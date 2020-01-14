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14 января -11°C

К спортивной деревне в отдаленном Тягуне проложат дороги и электричество

В 2020 году по краевой адресной инвестиционной программе спортивно-туристический кластер «Тягун» получит почти 29 млн рублей. Altapress.ru выяснил, на что будут потрачены деньги.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне.
Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне.
Дмитрий Лямзин.

Согласно программе работы в Тягуне будут разбиты на два этапа. На реализацию первого потратят 24 млн рублей из краевой казны, на второй — 4,8 млн. Еще не менее 5% от заявленной стоимости работ должен направить местный бюджет.

Деньги пойдут на обустройство инженерной инфрастуктуры — дорог, электричество и водопровод к площадкам туркластера. В будущем уже готовые под застройку участки планируется выставить на торги. Здесь, по планам, будут размещены гостиницы, турбазы и другие объекты для отдыхающих.

Что уже есть в Тягуне?

Спортивно-туристический кластер в салаирской тайге начали создавать в 2017 году. В декабре 2018 году во время посещения объекта губернатором Виктором Томенко гендиректор компании «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб рассказал, что проект «Тягун» собрал вокруг себя многих сподвижников.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне.
Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне.
Дмитрий Лямзин.

Среди них главы компаний «Бочкари», «Алтай-тара», «Мустанг-Сибирь». Благодаря этому началось развитие инфраструктуры, построены первые туристические объекты. На тот момент уже было освоено 120 млн рублей частных инвестиций.

В 2019 году здесь провели реконструкцию горнолыжного подъемника, построили общежитие для персонала, часть которого составляют приезжие.

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