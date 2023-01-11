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Новая система поможет избежать лишних пеней

Ранее вы могли переплатить один налог и недоплатить другой. Тогда на последний начинала начисляться пеня. ЕНС же работает иначе — пеня начисляется только на общую задолженность, если таковая имеется*.

*При оплате сперва будет погашаться более старая недоимка, потом — текущее начисление, а затем — пени, проценты и штрафы.