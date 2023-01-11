11 января
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Экономика

Как будет работать единый налоговый платеж с 2023 года — разбор altapress.ru

С 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков, включая организации бюджетной сферы, стал обязательным единый налоговый платеж (ЕНП). Что это такое, зачем он нужен и как его платить, разбирался altapress.ru.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Единый налоговый платеж для ИП и граждан

Коротко говоря, единый налоговый платеж (ЕНП) — это уплата всех налогов одной транзакцией. Полезно ли это нововведение для плательщика? Да, и вот почему.

1
Проще станет контролировать свою задолженность

Вместо нескольких разных счетов по различным налогам у вас будет единый налоговый счет (ЕНС), на котором отображается сводная сумма всех ваших налогов. Детализацию посмотреть, разумеется, тоже можно.

2
Новая система поможет избежать лишних пеней

Ранее вы могли переплатить один налог и недоплатить другой. Тогда на последний начинала начисляться пеня. ЕНС же работает иначе — пеня начисляется только на общую задолженность, если таковая имеется*.

*При оплате сперва будет погашаться более старая недоимка, потом — текущее начисление, а затем — пени, проценты и штрафы.

3
Возможности распоряжения переплатой расширятся

Во-первых, в новом году ее можно получить уже на следующий день. Во-вторых, переплату можно будет переводить на ЕНС другому лицу.

4
Платить станет проще

В платежке будет только два изменяемых реквизита: ИНН и сумма платежа, платить нужно всего раз в месяц — 28-го числа. Подача декларации происходит 25-го.

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Единый налоговый платеж для юрлиц

ЕНП для юридических лиц включает в себя все преимущества, перечисленные выше, а также некоторые специфические опции.

5
Сильно упрощается процедура формирования платежных поручений

Ранее это не обходилось без ошибок. По словам экспертов, сложность была без преувеличения в 10 раз выше, чем после внедрения ЕНП. Теперь есть единый КБК и единый получатель, поэтому вероятность ошибок и трудозатраты сокращаются в разы.

6
Арест счетов при уплате задолженности снимается всего за один день

Раньше этот срок мог значительно растягиваться.

7
Используя API, можно синхронизировать данные ЕНС с привычной учетной системой
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