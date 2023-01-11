Единый налоговый платеж для ИП и граждан
Коротко говоря, единый налоговый платеж (ЕНП) — это уплата всех налогов одной транзакцией. Полезно ли это нововведение для плательщика? Да, и вот почему.
Вместо нескольких разных счетов по различным налогам у вас будет единый налоговый счет (ЕНС), на котором отображается сводная сумма всех ваших налогов. Детализацию посмотреть, разумеется, тоже можно.
Ранее вы могли переплатить один налог и недоплатить другой. Тогда на последний начинала начисляться пеня. ЕНС же работает иначе — пеня начисляется только на общую задолженность, если таковая имеется*.
*При оплате сперва будет погашаться более старая недоимка, потом — текущее начисление, а затем — пени, проценты и штрафы.
Во-первых, в новом году ее можно получить уже на следующий день. Во-вторых, переплату можно будет переводить на ЕНС другому лицу.
В платежке будет только два изменяемых реквизита: ИНН и сумма платежа, платить нужно всего раз в месяц — 28-го числа. Подача декларации происходит 25-го.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!
Единый налоговый платеж для юрлиц
ЕНП для юридических лиц включает в себя все преимущества, перечисленные выше, а также некоторые специфические опции.
Ранее это не обходилось без ошибок. По словам экспертов, сложность была без преувеличения в 10 раз выше, чем после внедрения ЕНП. Теперь есть единый КБК и единый получатель, поэтому вероятность ошибок и трудозатраты сокращаются в разы.
Раньше этот срок мог значительно растягиваться.