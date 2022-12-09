Жители края недоплатили 16% имущественных налогов. Когда начнут «трясти» долги

Уже с 2 декабря на неуплаченные в срок налоги «накручивается» пеня, поэтому долг подрастает каждый день. А с 14 декабря налоговая служба начнет направлять должникам — физлицам требование об уплате имущественных налогов и пеней, рассказали налоговики.
«В случае его неисполнения мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Это повлечет дополнительные траты для должника, поскольку тогда ему помимо самого долга и пеней придется оплатить судебные издержки», — рассказала Галина Суханова, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю.
После получения судебного акта налоговики направят его в организацию, которая выплачивает человеку зарплату, стипендию или пенсию. И часть доходов должника будет направлено на погашение долга.
Кроме того, налоговики для погашения долга могут обратиться к судебным приставам, которые вправе арестовать имущество должника.
Узнать размер задолженности можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и раздела «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных услуг.
Ранее altapress.ru сообщал, что в 2022 году на рост налоговых поступлений большое влияние оказала инфляция.
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