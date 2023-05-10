Как крупный барнаульский завод смог увеличить выручку вдвое, чистую прибыль в 25 раз

Отдельные заводы Алтайского края продолжают демонстрировать, на первый взгляд, необъяснимую - в условиях санкций - динамику. Так, по данным крайстата, в первом квартале 2023 года в 1,5 раза возросло производство особого типа вагонов - бункерного типа (для зерна и удобрений). Между тем, и в 2022 году это производство тоже показало результаты вполне фантастические. Судя по отчетности, основной вклад в это внес «Барнаульский ВРЗ». Однако, как выяснил altapress.ru, загадки в этом нет: росту поспособствовали прошлогодние аграрные рекорды страны. Но не только.

Вверх на 77 позиций

В 2022 году «Барнаульский вагоноремонтный завод» увеличил производство вагонов в 1,5 раза - до 2 528 единиц, следует из финансовой отчетности, опубликованной на портале ФНС «Прозрачный бизнес».

При этом производство вагонов-хопперов возросло в 3,4 раза: зерновозов - с 510 в 2021 году до 1891 единиц, минераловозов - с 200 до 544. Производство фитинговых платформ сократилось с 1011 до 93.

Тем не менее, динамика основных финансовых показателей оказалась положительной. Так, выручка БВРЗ за 2022 год возросла почти вдвое: с 5,8 млрд рублей до 10,57 млрд. Чистая прибыль составила 998,4 млн рублей, что в 25 раз больше, чем годом раньше (39,6 млн).

По размерам выручки «Барнаульский ВРЗ» вошел в число крупнейших компаний региона (см. справку), а в рейтинге плательщиков налогов и страховых взносов края переместился сразу на 77 позиций: с 99-й на 22-ю.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Занял половину рынка

Между тем, ни с замещением покинувших российский рынок иностранных компаний, ни с гособоронзаказом такая динамика не связана.

Уже около 10 лет зерновозы в российскую сеть железных дорог поставляют только отечественные вагоностроители, утверждают эксперты. А барнаульскому заводу две трети выручки принесло изготовление зерновозов (модель 19-9567) – 7,64 млрд рублей.

Дефицит этого типа вагонов, обострившийся в 2022 году из-за рекордного урожая зерновых (157,7 млн рублей), значительных запасов зерна и расширения поставок за рубеж - это, по мнению ряда экспертов, главные причины высокого спроса на вагоны. Ведь зерно в России возят чаще всего по железной дороге.

По оценкам других, на рост выпуска зерновозов и минераловозов влияло восстановление логистики удобрений и высокий уровень списания вагонов, утверждает ресурс «РЖД-партнер.ру».

Так или иначе - высокий спрос на вагоны-хопперы определил и динамику производства. Общий выпуск зерновозов в России в 2022-м достиг 3,9 тыс. единиц (+8% к предыдущему году), минераловозов - 3,4 тыс. (+546%), сообщает «РЖД-партнер.ру». Иначе говоря, «Барнаульский ВРЗ» произвел около половины зерновозов России.

Вагоны-зерновозы на железнодорожной станции. Altapress.ru

Задержка в пути следования

Однако с утверждением о дефиците зерновозов в стране согласны не все. Опрошенные изданием «Гудок» эксперты полагают: их в стране достаточно, но увеличилась их оборачиваемость и снизилась доступность, что на практике и ощущается как дефицит.

«Ввиду существенного завышения оборота вагона по причинам задержек в пути следования <…> возникает вынужденный дефицит подвижного состава и компания-оператор не в силах удовлетворить потребность в вагонах в полном объёме», – пояснили «Гудку» в компании-операторе перевозок зерновых грузов «Технотранс».

Сейчас один вагон совершает в среднем 14 рейсов в год при потенциальной возможности 20 рейсов, показатель оборота вагонов в среднем ухудшился более чем на 40% к 2020 году, приводит пример «Российская газета».

«Зерно слишком долго хранится на запасных путях – пока не подойдёт попутная тяга, которая эти вагоны «зацепит», - прокомментировал Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза.

"Барнаульский ВРЗ". diary.ru

И часть экспертов опасаются, что этот «ощущаемый дефицит» приведет к неконтролируемому росту числа вагонов-хопперов на железнодорожной сети, что спровоцирует еще большее замедление скорости передвижения грузов.

Рынок ожидает роста

Как бы там ни было, в 2023 году, по оценкам компании «Русагротранс» (компания-оператор перевозки зерновых грузов), парк зерновозов на сети РЖД к концу 2023 года вырастет в целом по России еще на 9%, сообщал его представитель «Российской газете».

В апреле стало известно, что в Союз экспортеров зерна готовит консолидированную заявку на их закупку в 2023-2025 годах, пишет РБК. А Минсельхоз РФ рассматривает вопрос предоставления господдержки экспортерам и участниками сельхозрынка для их покупки.

Вагоны-зерновозы на железнодорожной станции. Altapress.ru

На рынок вагонов-хопперов выходят и другие компании - так, другое вагоностроительное предприятие Алтайского края - «Алтайвагон» - в октябре 2022 года сертифицировал первый в своей линейке хоппер-зерновоз.

И производители по-прежнему удерживают положительную динамику: в первом квартале текущего года объем производства вагонов бункерного типа, по данным Алтайкрайстста, уже увеличился в 1,5 раза. Очевидно, пока промышленности удается задействовать резервы.

7 фактов о «Барнаульском ВРЗ»

Одно из старейших предприятий отрасли железнодорожного машиностроения в стране.

Специализируется на производстве (3,5 тысячи вагонов в год) и ремонте железнодорожного подвижного состава (3 тысячи вагонов в год), по данным правительства АК.

740 работников (на 2021 год).

С 2013 года выпускает хопперы-зерновозы модели 19-9950 и хопперы-минераловозы модели 19-9950-01.

Первый рекорд - производство 2790 вагонов - зафиксирован в 2019 году.

Входит в группу компаний «Талтэк».

По состоянию на 1 января 2023 года владелец 100% акций - «ВРЗ-МАШ» (учредитель Сергей Кочеринский).

Источник: пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год АО «Барнаульский ВРЗ».

ОАО "Алтай-Кокс" Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.