Как купить слиток золота и где его хранить, рассказал финансист

Инвестиционное золото можно купить в банках, которые могут устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред), сообщил аналитик «Фридом Финанс» агентству « Прайм ».

По его словам, сегодня спред составляет 20−30%, что делает вложения в золото интересными для инвестиций. При этом люди, владеющие драгоценным металлом более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ.

Ранее ВТБ запустил продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов, пишет Газета.Ru. В банке отмечают, что слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу. ВТБ на три месяца обеспечит бесплатное хранение слитков золота.

Ранее сообщалось, что в 30 раз вырос спрос клиентов Сбербанка на драгметаллы в слитках.