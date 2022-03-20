20 марта
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Экономика

Как купить слиток золота и где его хранить, рассказал финансист

Инвестиционное золото можно купить в банках, которые могут устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред), сообщил аналитик «Фридом Финанс» агентству «Прайм».

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

По его словам, сегодня спред составляет 20−30%, что делает вложения в золото интересными для инвестиций. При этом люди, владеющие драгоценным металлом более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ.

Ранее ВТБ запустил продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов, пишет Газета.Ru. В банке отмечают, что слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу. ВТБ на три месяца обеспечит бесплатное хранение слитков золота.

Ранее сообщалось, что в 30 раз вырос спрос клиентов Сбербанка на драгметаллы в слитках.

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